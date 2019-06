Nej tak: Løkkes regeringspartnere vil ikke være med i en regering over midten

Begge Venstres regeringspartnere siger klart nej tak til at sidde med i en regering henover midten, som Lars Løkke Rasmussen nu siger vil være hans førsteprioritet efter valget.

»Han har sagt i dag, at han vil samarbejde med et parti, Socialdemokratiet, som har lovet vælgerne, at de ikke vil sænke skatterne. De har lovet vælgerne, at de vil hæve skatterne. Han har sagt, at han vil gå i regering - måske - med de radikale, der står for en helt anden udlændingepolitik end den, som vi har nu, som er fast og fair«, siger Anders Samuelsen, partileder i Liberal Alliance.

»Jeg synes, det er et stort, stort svigt af det borgerlige liberale Danmark, det Lars Løkke har gang i nu her. Han opgiver allerede inden, danskerne har været nede at temme tanken om at kunne stå i spidsen for et borgerligt liberalt Danmark«, fortsætter han.

Også Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger til TV 2 News, at partiet vil takke pænt nej til en invitation, hvis man bliver indbudt til et samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet.

»Hvis der bliver dannet en SV-regering, er det, fordi der er et flertal bag den. Men vi kan ikke stå bag en regering, der vil hæve skatten eller føre en slappere retspolitik«, siger Pape.

Han understreger dog, at Konservative gerne vil samarbejde med en sådan konstellation.

» Vi vil gerne ind og samarbejde og gøre alt, hvad vi kan for at trække det i en borgerlig retning«, siger han.

Løkke har tildigere luftet tanken

Da Lars Løkke Rasmussen tidligere i valgkampen udgav en samtalebog, luftede han også tanker om en SV-regering henover midten, der kan holde yderpartierne uden for indflydelse.

Men dengang sagde han, at en borgerlig-liberal regering fortsat var hans førsteprioritet. Det er det ikke længere.

»Hvis der bliver et blåt flertal i morgen, så føler jeg mig overbevist om, at det bliver et blåt flertal, der vil inkludere partier, som jeg ikke vil bøje mig ud efter. Alternativt er så, at der ikke bliver et blåt flertal, og så har vi så en situation med en socialdemokratisk statsministerkandidat, der skal bøje sig ud med den yderste venstrefløj, og ingen af delene er i Danmarks interesse«, siger Løkke tirsdag til TV 2.

»Derfor er jeg nået den konklusion, at hvis Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruge al min energi, alle mine kræfter, al min kompetence og al min erfaring til at se, om ikke det er ladsiggørligt at samle en regering med ansvarlige, rutinerede partier henover midten. Der er brug for at bygge en bro«, fortsætter han.

Det er kun én gang tidligere i fredstid sket, at Socialdemokratiet og Venstre har siddet i regering sammen.

Det var i 1978, hvor den såkaldte arbejder-bonde-regering holdt sammen i lidt over et år, inden forskellighederne betød, at samarbejdet ophørte.