Vælgere: »Det ville være fedt, hvis en regering kunne være så bred som overhovedet muligt«

Lars Løkke Rasmussen dropper at danne en ren borgerlig regering og sætter alt ind på at lave en på tværs af midten. Men er det en god idé? Politiken har spurgt 4 danskere.

Det var noget af en bombe, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) smed tirsdag eftermiddag, dagen før dagen. For nu rækker han ikke bare hånden ud til rød blok i håbet om at kunne lave en regering på tværs af den politiske skala. Han opgiver også helt håbet om at kunne danne en rent borgerlig regering.