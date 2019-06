For mange kryds, små tegninger eller klistermærker på stemmesedlen: 11.200 stemmesedler blev erklæret ugyldige ved seneste folketingsvalg. Flest i Albertslund og færrest i Jammerbugt.

Det kan måske godt være fristende at tegne en smiley - sur eller glad - for at pynte på den lange og kedelige stemmeseddel. Eller måske tilføje dronning Margrethe på kandidatlisten.