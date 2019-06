Så er det afgjort: Rød blok vinder en ren valgsejr – Mette Frederiksen har kurs mod Statsministeriet

Så er det helt sikkert: Rød blok har vundet valget.

Dermed hedder Danmarks næste statsminister efter alt at dømme Mette Frederiksen (S).

Sejren til rød blok er så stor, at blokken har flertal i Folketinget uden Alternativets mandater.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har sikret sig 91 mandater og skal altså hverken have hjælp fra Uffe Elbæks parti eller fra nordatlantiske mandater for at samle flertal.

Alle disse fire partier har Mette Frederiksen som deres kandidat til posten som statsminister.

Trods en kæmpe fremgang til Venstre må statsminister Lars Løkke Rasmussen se, at det borgerlige flertal er væk. Ganske vist har regeringspartneren de konservative fået sit bedste valg i 35 år og bliver dobbelt så stort som ved valget for fire år siden.

Stor nedtur for Liberal Alliance og Dansk Folkeparti

Men til gengæld er nederlaget totalt for Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. DF bliver mere end halveret ved valget og lander under ti procent mod 21 procent i 2015, mens LA er truende nær spærregrænsen og har mistet to-tredjedele af sine mandater. Partiformand Anders Samuelsen risikerer oven i købet at miste sin plads i Folketinget. Dermed ligger blå blok på 79 mandater, og med 91 er rød blok over de 90, der skal til for at samle flertal.

Hos rød blok lander Socialdemokratiet nogenlunde på resultatet, da Helle Thorning-Schmidt afgav regeringsmagten til Løkke i juni 2015, mens Radikale Venstre og SF høster en stor fremgang. Førstnævnte blive næsten fordoblet. Enhedslisten startede valgaftenen med at ligge over seneste resultat, men er krøbet ned under det, i takt med at stemmerne er blevet talt op.

Hverken Stram Kurs, Kristendemokraterne eller partiet Klaus Riskær Pedersen nåede spærregrænsen på to procent af vælgerne, og sidstnævnte annoncerede tidligt på aftenen, at han opløser partiet.

Dermed bliver der et stemmespild blandt de borgerlige partier på over fire procent af stemmerne.

Hos Nye Borgerlige kan partiformand Pernille Vermund glæde sig over, at det nye parti lige akkurat kravlede over de magiske to procent.