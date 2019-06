54.000 nye læsere har fulgt valgkampen på Politiken – nu begynder det politiske drama for alvor

Unge læsere i tusindvis tegnede under valgkampen digitalt fri-abonnent på Politiken. Vi er stolte af at have bidraget til at kvalificere de unges demokratiske valg i en tid med misinformation og junk news på sociale medier.

Så er valget overstået med rødt flertal og borgerligt kollaps. Nu begynder spillet om magten for alvor. Det bliver mindst ligeså uforudsigeligt og neglebidende spændende.

For selv om valgresultatet nu står klart, synes vejen frem til dannelsen af en ny regering temmelig uklar. Alt peger på Mette Frederiksen som danmarkshistoriens yngste statsminister, men hvordan får hun de radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten med på en socialdemokratisk mindretalsregering? Og hvornår bryder formandskampen ud i Venstre?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, Politikens Christiansborg-redaktion vil søge svar på i de kommende dage og uger.

På Politiken er vi stolte over, at hele 54.000 danskere valgte at takke ja til vores tilbud om fri adgang til al vores digitale journalistiske indhold under valgkampen. Det helt særlige valgtilbud udløber på valgnatten til den 6. juni, men vi håber selvfølgelig, at rigtig mange har fået så meget appetit på Politikens journalistiske univers, at de forbliver som betalende abonnenter, for kvalitetsjournalistik koster.

Når vi valgte at give fri adgang under valgkampen, var det vores svar på frygten for fake news, der herskede før valget. Og vi gjorde det som en demokratisk gestus særligt til yngre læsere, som vi gerne ville give de bedst tænkelige muligheder for at foretage deres valg på et oplyst grundlag. Derfor er vi særskilt glade for, at 30 pct. af valg-abonnenterne var under 30 år. Det er altså opmuntrende for dette samfund.

Vi kan se, at rigtig mange af vores abonnenter har læst vores artikler, taget valgtest, lyttet til podcast, set vores fotoserier og taget imod vores daglige, politiske nyhedsbrev. Det er en glæde for os, fordi vores fineste opgave er at oplyse såvel nye læsere og vore abonnenter bedst muligt.

Vi håber naturligvis, at mange af de nye abonnenter har fået så meget smag for vores mange forskellige journalistiske tilbud, at de har lyst til at forlænge deres abonnement.

Vi glæder os til at skrive de næste kapitler i den politiske danmarkshistorie. Vi håber, at du fortsat har lyst til at læse med.