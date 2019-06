Optælling: Kristendemokraterne kommer ikke i Folketinget – under 200 stemmer mangler i Vestjylland

Håbet om at få et kredsmandat i Vestjylland ser ud til at glippe. På et hængende hår. Under 200 stemmer var KD fra drømmen.

Fra glædesrus til dyb fortvivlelse.

Det er ikke forkert at bruge så dramatiske udtryk, når man ser på Kristendemokraterne, der fra at ligge et pænt stykke over spærregrænsen tidligere på aftenen nu tæt på det endelige valgresultat ligger et pænt stykke under de to procent.

Og det der skulle have været redningsplanken – et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds - ser også ud til at glippe.

Partiet skulle have fået over 18.000 stemmer i Vestjylland for at få et kredsmandat med tilhørende tillægsmandater, men i partiets valghøjborg sad partiets spidser i aften og fulgte med i optællingen kreds for kreds og kunne konstatere, at der mangler omkring 150 vestjyske stemmer, fortæller Politikens udsendte reporter Simone Scheuer-Hansen.

Hun sad med i lokalet og hørte de kristeliges afgående formand Stig Grenov sige højt: »I dag har vi lov at sige ØV«.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der mere præcist var 189 stemmer mellem De Radikale, der fik det sidste kredsmandat i det vestjyske, og Kristendemokraterne.

Med forbehold for, at der kan være detaljer i optællingen, der ikke er helt korrekte, ser det derfor endegyldigt ud til, at det endnu engang glipper for Kristendeomkraterne at komme ind i Folketinget, hvor partiet sidst har haft sæde i 2005.

»Stemningen her er noget trykket«, fortæller Simone Scheuer-Hansen.

Stig Grenov, hvad tænker du om, at der ifølge jeres optælling er så få stemmer, der skiller jer fra at få et kredsmandat i Vestjylland?

»Bad luck. Nogle gange vipper pendulet til vores side, nogle gange til de andres. Denne gang var det til de andres. Der er ikke mere at sige det til det«.

Hvordan er humøret?

»Vi er slukørede. Men når nu vi har sovet på det og, ja, grædt, så tror jeg, vi må sige, at vi har ført en fantastisk valgkamp. Vi er blevet et relevant parti, som mange borgere – også her i København – har ønsket held og lykke. Og det gør de kun, fordi de respekterer os som parti«.

Nu har i ikke været i Folketinget siden 2005. Kan I holde gejsten oppe?

»I aften tror jeg, du får svært ved at finde meget gejst. Men når der er gået nogle dage, og vi har sundet og ærgret os, så rejser vi os igen. Der kommer nye kræfter til, vi har fået masser af nye indmeldte, og folk kan trygt melde sig ind. Vi har brug for enhver, der vil give et nap med«.