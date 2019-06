Samuelsen risikerer at ryge ud af Folketinget: »Kommer jeg ikke ind, så går livet videre«

Anders Samuelsen er i fare for at ryge ud af Folketinget. »Vi har kæmpet, og jeg mener, at vi har sat markante aftryk«, siger han.

Liberal Alliance mister begge kredsmandater i Nordsjælland, skriver DR.

Dermed er partiets formand Anders Samuelsen ikke sikker på at blive genvalgt til Folketinget.

»Hvis ikke jeg kommer ind, går livet givere. Kommer jeg ind, så fortsætter jeg«, siger han ved partiets valgfest på Christiansborg, hvor få folketingsmedlemmer var mødt op.

I DR’s prognose står Liberal Alliance til 2,3 procent af stemmerne, mod 7,5 procent ved valget i 2015.

Samuelsen kan dog stadig håbe på et såkaldt tillægsmandat, skriver DR. Det vil blive afgjort senere.

»Vi har kæmpet, og jeg mener, at vi har sat markante aftryk. Vi kom ind med en masse medvind i ryggen, til at gå i regering vel vidende, at det koster at tage ansvar. Det koster også ikke at tage ansvar. Det har vi set på et andet parti«, siger Anders Samuelsen med henvisning til Dansk Folkeparti.

Han var blandt de sidste partiledere til at vise sig på Christiansborg.