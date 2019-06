Mette Frederiksen: »I aften har vi fået en historisk sejr til de røde partier i Folketinget«

Mette Frederiksen kom ind på fremtiden i afslutningen af talen.

»Nu bliver opgaven at danne en ny regering. Jeg er overbevist om, at det kan lade sig gøre. Vi har mulighed for at sætte en ny retning. Velfærd, klima, børn og uddannelse. Jeg siger ikke, det bliver nemt, for alle vil godt have indflydelse. Der er ikke et parti, vi kan det hele med, men der er mange partier, vi kan meget med. Derfor går vi efter at danne en ren socialdemokratisk regering«, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

»Vi vil samarbejde med alle, der søger konstruktivt indflydelse. Vi mente det, da vi i valgkampen sagde, at vi ville samarbejde hen over midten. Nu er valgkampen slut, det er tid til at finde løsninger. Alle kan blive hørt, men alle må også respektere de flertal, som der er på kryds og tværs i Folketinget«.

Hun understregede, at der i befolkningen af stort flertal for Danmarks udlændingepolitik, og bedyrede, at hvis S får mulighed for at danne regering, vil hun ikke kun være statsminister for dem, som har stemt på Socialdemokratiet, men »jeg vil gøre det, som er godt for hele Danmark«.

»Retningen er klar imod et endnu bedre og et endnu mere retfærdigt Danmark. Tusind tak«, sluttede Mette Frederiksen.