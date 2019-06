Samuelsen ryger ud af Folketinget

Liberal Alliances store tilbagegang ved folketingsvalget rammer flere af partiets profiler.

Således er partiets leder, Anders Samuelsen, færdig i Folketinget, da partiet mister begge sine mandater i Nordsjællands Storkreds, hvor han er opstillet.

Det viser det endelige valgresultat.

Partiets finans- og udlændingeordfører, Joachim B. Olsen, ryger også ud. Det skyldes, at partiet mister sit ene mandat i Københavns Omegns Storkreds, hvor han er opstillet.

Liberal Alliance får fire mandater i Folketinget, hvilket gør partiet til det mindste sammen med Nye Borgerlige.

I sin tale til sine partikollegaer tidligere på aftenen, forholdt Samuelsen sig dog til fortid frem for fremtid:

»Det har været en vild tur, som vi har været igennem de seneste fire år. Nu står vi her. Det var en velkomst, som var lige så god som for fire år siden. Men resultatet står ikke helt mål med for fire år siden. Det går op og ned. Også i politik«, sagde Anders Samuelsen på scenen til sine partifæller.

»Jeg mener, at vi har sat nogle markante aftryk i de fire år, der er gået. Vi er gået fra at være et parti, som kom ind med en masse medvind i ryggen til at tage et ultimativt ansvar og gå i regering velvidende, at det koster at tage ansvar«.

»Vi ender over to procent, så vi er her endnu«, sagde han og blev afbrudt af klapsalver.

Liberal Alliance havde før valget 13 mandater, og partiet er dermed gået ni mandater tilbage.

ritzau