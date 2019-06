Martin Henriksen erkender exit fra Folketinget

Endnu er alle personlige stemmer i Københavns Storkreds ikke talt op efter onsdagens folketingsvalg, men Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, har erkendt, at han ikke bliver genvalgt til Folketinget i Københavns Storkreds.

»Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over. Man fører valgkamp for at få et godt resultat til sit parti og for at blive genvalgt«, siger Martin Henriksen.

Han kalder det »en ære« at repræsentere danskerne og mener, at han sammen med Dansk Folkeparti har trukket Danmark i en bedre retning.

»Grænsekontrollen, hvor vi har afvist næsten 8000 illegale indvandrere, masser af stramninger, som har betydet, at asyltallet til Danmark og tilstrømningen er faldet dramatisk. Tallene er raslet ned, og det har været rigtig godt for Danmark«, siger han.

Dansk Folkeparti mistede 21 mandater ved valget, så partiet nu har 16 mandater. Partiet fik kun et enkelt mandat i Københavns Storkreds.

Martin Henriksen er ifølge de foreløbige stemmetal langt efter DF-kollegaen Peter Skaarup, der er partiets gruppeformand.

Ved det seneste folketingsvalg i juni 2015 fik Peter Skaarup cirka fire gange så mange stemmer som Martin Henriksen.

Udlændingeordføreren er derfor ikke overrasket over, at han ikke bliver genvalgt.

Martin Henriksen har endnu ikke taget stilling til, om fremtiden for ham bliver et liv i eller uden for politik.

»Det, jeg ser allermest frem til nu, er, at jeg skal ind og se landskamp (Danmark-Irland i København, red.) i morgen med min søn og min far, og det kan være, at konen får lov til at komme med«.

»Hvad der sker derefter, det taler jeg med min bedre halvdel om, og så tager vi den derfra«, siger han.

