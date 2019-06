Ahlers brager ind i Folketinget som V-topscorer i København

Venstres uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers brager ind i Folketinget ved sit første valg.

De personlige stemmer er blevet talt op, og det står torsdag klart, at Ahlers har fået 26.420 personlige stemmer i Københavns Storkreds.

Og det har han svært ved at begribe.

»Jeg håbede og troede selvfølgelig, at jeg ville komme ind. Men det her er jo helt vildt«, siger han.

Ministeren overhaler dermed prominente navne som DF-formand Kristian Thulesen Dahl, justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og SF's Jacob Mark, hvis man kigger på de personlige stemmetal på landsplan.

Tommy Ahlers overtog både ministerium og valgkreds på Østerbro fra Søren Pind, der forlod politik i 2018.

Ved seneste folketingsvalg i 2015 fik Søren Pind 7706 stemmer, og det har Ahlers dermed omkring tredoblet.

Ahlers har svært ved at svare på, hvorfor han har været så populær blandt vælgerne.

»Jeg ved det ikke. Det er der sikkert andre, der er bedre til at svare på end mig. Men jeg tror, at det kan være noget med, at København er en studieby, og som uddannelsesminister har jeg fået lov til at lave nogle ting om og give de studerende mere frihed«, siger han.

Farvel til ministerbil

Ahlers kom som et stort navn inden for især teknologiske virksomheder, som han både har været direktør for og investeret mange penge i.

Man har blandt andet kunnet følge ham i DR-serien 'Løvens Hule', hvor ihærdige iværksættere forsøger at skaffe penge fra fem potentielle investorer, herunder Tommy Ahlers.

Som menigt folketingsmedlem må Ahlers vinke farvel til ministerbilen, men han mener ikke, at det kræver den store tilvænning.

»I nogle perioder har jeg cyklet på arbejde halvdelen af tiden, og det kan jeg jo bare fortsætte med«.

»Jeg har det på samme måde, som da jeg blev minister: Det har jeg aldrig prøvet før. Det skal nok blive sjovt, og så håber jeg, at jeg kan finde ud af det«.

ritzau