Så er maratonforhandlingerne om Danmarks nye regering i gang

Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) har sammen med deres respektive løjtnanter taget hul på det første møde i regeringsforhandlingerne.

Mette Frederiksen vil som såkaldt kongelig undersøger mødes med alle partier i dag.

»Vi har besluttet at invitere alle Folketingetspartier og også de nordatlantiske mandater. Hvis vi skal danne regering, så skal vi samarbejde med alle Folketingets partier«, siger hun på vej ind til forhandlingerne.

Målet er en ren S-regering.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, siger før forhandlinger, at han ønsker et bredt regeringssamarbejde hen over midten:

»Midten i dansk politik blev styrket ved dette valg. Mit parti blev styrket, Det Radikale Venstre blev styrket. Jeg kan se et kæmpe samarbejdspotentiale, men det er tilsyneladende ikke planen«, siger han med henvisning til, at Frederiksen i valgkampen afviste hans tanker om en regering over midten.

»Mette Frederiksens plan er at stikke en retning af mod venstre side af Folketinget. Det bekymrer mig, for vi har brug for at gøre samfundskagen større ikke mindre«, siger Lars Løkke Rasmussen.

