SF-formand taler nu om forhandlingskrav - men ikke ultimative

SF har tre hovedkrav til ny regering: Minimumsnormeringer, ambitiøs klimalov og farvel til kontanthjælpsloft.

SF's formand Pia Olsen Dyhr mødte op med tre hovedkrav ved det første møde om en ny regering med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i spidsen.

Ifølge Pia Olsen Dyhr er der tale om "forhandlingskrav" ikke "ultimative krav".

Kontanthjælpsloftet skal fjernes.

Det skal ifølge Pia Olsen Dyhr sikre, at der er færre fattige børn i Danmark. SF har tidligere omtalt det på en måde, så det måtte opfattes som et ultimativt krav, hvis Mette Frederiksen vil være statsminister.

Derudover ønsker SF også, at integrationsydelsen afskaffes. Socialdemokratiet har lovet at fastholde den brede udlændingepolitik, hvor ydelserne ifølge blå blok er helt centrale. Socialdemokratiet ønsker, at en ydelseskommission skal se på ydelserne, før der træffes en beslutning.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Pia Olsen Dyhr har fastslået, at der skal være en plan for indførelsen af minimumsnormeringer i daginstitutioner senest ved finansloven. Ellers vil SF ikke stemme for en ny regerings første finanslov. Det kan i yderste konsekvens betyde, at Mette Frederiksens regering må gå af, hvis den ikke kan få flertal for finansloven med et eller flere partier for blå blok.

En ny klimalov

Pia Olsen Dyhr siger, at Danmark skal have "den mest ambitiøse klimalov i hele verden, man kan forestille sig".

SF er her gået sammen med De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om et særligt krav til klimaloven. De fire partier vil binde Danmark til en reduktion af CO2 på 70 procent i 2030. Socialdemokratiet er gået til valg på at reducere drivhusgasserne med 60 procent.

Andre krav

SF har fremlagt flere andre krav til en ny regering. På udlændingepolitikken, som ventes at blive et af de centrale områder i forhandlingerne, er det blandt andet, at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge og at de afviste asylbørn på Udrejsecenter Sjælsmark får bedre vilkår.

