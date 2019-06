Skipper inden møde med Frederiksen: Vi er villige til kompromis

Enhedslisten går ind til forhandlingerne om at danne regering med en pragmatisk tilgang og et kompromisvilligt sind.

Det siger politisk leder Pernille Skipper, der skal sidde over for Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som har indkaldt Folketingets partier fredag.

»Vores indstilling er, at vi alle sammen bøjer os mod hinanden. Der er ingen, der går ind ad døren med 90 mandater alene, det gør vi heller ikke. Vi er kompromisvillige og forhandlingsvillige. Men for Enhedslisten er der også en grænse«, siger Skipper.

Torsdag blev Mette Frederiksen udnævnt som kongelig undersøger af dronningen og får dermed mulighed for at danne regering.

Enhedslisten fik et mindre godt valg for to dage siden og mistede et mandat, så partiet har 13 mandater. Men rød blok fik flertal med 91 mandater uden Alternativet.

Enhedslisten har særligt fokus på at få afskaffet kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. S vil nedsætte en ydelseskommission for at granske begge dele.

Desuden har Pernille Skipper i valgkampen kaldt det »ufravigeligt«, at regeringen ikke fører en borgerlig økonomisk politik.

Det strider imidlertid med De Radikale, der vil have en politik, der øger det økonomiske råderum. Det hælder Enhedslisten dog ned ad brættet.

»Selvfølgelig kan man ikke videreføre den økonomiske politik, som Lars Løkke har ført de sidste fire år. Noget af det, vi skal diskutere meget, er kontanthjælpsreformen. Det er med til at sende tusindvis især børn ud i fattigdom«, siger Pernille Skipper.

