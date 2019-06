Morten Østergaard før regerings- forhandlinger: Mette Frederiksen ved, hvad vi står for

De Radikale møder ind til regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet fredag aften med de samme krav, som partiet har luftet under valgkampen.

Det siger politisk leder Morten Østergaard:

»Mette Frederiksen ved godt, hvad vi står for, og det står vi stadig for, siger han før forhandlingerne.

De Radikale vil lave et økonomisk grundlag for at løfte velfærden, særligt for børn og unge under uddannelse.

Partiet vil styrke kampen mod klimaforandringerne, bekæmpe fattigdom og forbedre integrationen, 'i stedet for at sætte den i stå', siger Morten Østergaard.

De Radikale har med Morten Østergaard som frontfigur stillet markante krav til en kommende regering, blandt andet inden for klima, udlændinge, ydelser og den økonomiske politik.

Spørgsmål: Hvor er det, I ikke kan bøje jer?

»Vi sagde også til dronningen torsdag, at vi skal have en politisk aftale, som er dækkende for rammerne for regeringens arbejde, for at vi kan bakke op.

»Det er forhandlinger, vi nu skal have. Men det starter med, at Socialdemokratiet nu siger, hvad deres ambitioner er for Danmark, siger han.

