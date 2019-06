Først forlod Seeberg skuden, så smuttede Khader og forleden forsvandt Samuelsen: Alle stifterne af 'Alliancen' er væk

Liberal Alliances folketingsgruppe har udpeget 27-årige Alex Vanopslagh som ny politisk leder.

Han afløser Anders Samuelsen, der var med til at stifte partiet. Samuelsen trak sig som leder på baggrund af et stort nederlag ved folketingsvalget tidligere på ugen.

Her er et overblik over de vigtigste punkter i Liberal Alliances historie:

I maj 2007 bliver Ny Alliance stiftet af Anders Samuelsen (tidligere De Radikale), Gitte Seeberg (tidligere De Konservative) og Naser Khader (tidligere De Radikale).

Det sker blandt andet under parolen 'nok er nok'. Det henviser til, at Dansk Folkeparti ifølge Ny Alliance har for meget indflydelse på udlændingepolitikken.

Partiet får fem mandater ved folketingsvalget i 2007.

Uenighed i partiledelsen fører i januar 2008 til, at Seeberg forlader partiet. I august 2008 skifter partiet navn til Liberal Alliance.

I januar 2009 forlader Khader partiet. Samuelsen bliver ny politisk leder.

I juni 2009 sammenlægges partiet med Borgerligt Centrum, som er stiftet af Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

I 2011 får partiet 176.585 stemmer og ni mandater ved folketingsvalget.

Ved valget fire år senere opnår Liberal Alliance 265.129 stemmer. Det svarer til 7,5 procent.

Det giver 13 mandater. De er som støtteparti med til at danne grundlaget for statsminister Lars Løkke Rasmussens V-regering.

I november 2016 indtræder LA sammen med De Konservative i regeringen. LA får seks ministerposter.

Valget i 2019 bliver dog ingen succes. Partiet får kun 2,3 procent af stemmerne og må nøjes med fire mandater i Folketinget.

Kilde: Liberal Alliance og Folketinget.

ritzau