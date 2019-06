Henrik Sass sygemelder sig og er ikke i spil til ministerpost

Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen har meddelt S-formand Mette Frederiksen, at han ikke står til rådighed til en ministerpost. Sass Larsen har sygemeldt sig og også besluttet, at han ikke genopstiller ved det næste valg.

Det skriver han på Facebook under overskriften: »Der er en pris, jeg ikke vil betale«.

»Jeg har fortalt Mette Frederiksen, at jeg ikke står til rådighed fremover og har ligeledes orienteret min kreds om, at jeg ikke ønsker at være kandidat længere. Mette bliver en god statsminister for vores land - det er jeg stolt af«, skriver Sass Larsen i et opslag.

Her fortæller han, hvordan han som ung blev forelsket i Socialdemokratiet, og at det »er en kærlighed, der stadig gløder«.

»For mig er Socialdemokratiet verdens fineste projekt. Set udover den blå klode findes intet bedre. At få lov til at være med og endog påtage ledelsen af partiet har været et privilegium uden lige. Det takker jeg for«, skriver han og fortsætter:

»Men der er også en anden side af politik, og det er at være en offentlig person. Det er her, hvor der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker. Og for mit vedkommende lader der til at være udmålt en meget langvarig og grundig tabloid behandling. Alle har en grænse og også jeg. Og den grænse er desværre for længst overskredet«.

»Jeg tror de fleste godt har kunne se, at jeg ikke har haft det så godt. Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at kæmpe mig tilbage efter min depression ved årsskiftet, men det er desværre ikke lykkes for mig. Så jeg må nu sygemelde mig for at kunne blive helt rask igen«.

I februar fortalte Henrik Sass Larsen i et længere interview med Politiken, at han i efteråret 2018 blev ramt af en depression, og at han i to måneder var ude af stand til at passe sit arbejde. Dengang sagde han dog også, at han havde det bedre og var klar til en ministerpost.

»At være finansminister handler om at skabe alliancer, og forstå, hvad ens med- og modspillere vil have for at være med i en aftale. Det vil jeg mene, jeg er fit for og dygtig nok til«, sagde Sass Larsen dengang.

Henrik Sass Larsen er en af Mette Frederiksens nærmeste samarbejdspartnere. I en skriftlig kommentar giver hun Sass Larsen en stor del af æren for, at Socialdemokratiet igen står med en mulighed for at kunne danne regering.

»Jeg har haft en tæt dialog med Henrik Sass Larsen gennem hele forløbet. Som Henrik selv skriver, har de fleste kunnet se, at han ikke har det godt. Han har forsøgt at kæmpe sig tilbage, og det har jeg og mange andre støttet ham i, men det er desværre ikke lykkedes. Derfor er det også den rigtige beslutning, at Henrik nu sygemelder sig, og jeg håber, at det vil give den ro og den tid, der skal til, for at han kan blive rask. Jeg håber også, at alle nu vil respektere Henriks behov for fred og ro«, siger Mette Frederiksen.

»Henrik har været en af mine nærmeste sparringspartnere i mange år. Han er oppe på den store klinge. Han tør tænke nyt, og han evner ikke mindst at se meget langt frem. Samtidig er han drevet af en enorm social indignation, især når det gælder børn og udsatte. Jeg vil ikke skjule, at Henrik for mig er en af sin generations vigtigste politikere, og få kan sin ideologi og vores fælles historie som han«, fortsætter hun.

Opdateres