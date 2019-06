Folketingets formand er Folketingets ansigt udadtil og bestrider den fornemmeste post i det danske folkestyre. Det er formanden, der sørger for, at lovgivningsarbejdet sker inden for rammerne af grundloven, og det forventes, at formanden er forbilledlig for den gode politiske debat.

