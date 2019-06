Skipper før økonomiforhandlinger: Radikale må også bøje sig

Efter 18 år med borgerlig økonomisk politik skal Danmark med en rød regering trække i en anden og mere solidarisk retning.

Det er budskabet fra Enhedslistens Pernille Skipper, inden hun onsdag formiddag møder op til regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet på Christiansborg.

Partiets politiske ordfører siger, at partierne i rød blok trods uenigheder 'skal mødes', så der kan dannes en ny regering.

»Jeg tror også, at De Radikale ved, at når tusindvis af vælgere har stemt på en ny retning, så ønsker de ikke at få Lars Løkke Rasmussen som statsminister igen«.

»Så må De Radikale også bøje sig mod os andre tre partier«, siger hun.

Radikale står alene med deres krav

Netop De Radikale står ret alene i rød blok med ønsket om økonomiske reformer og mere udenlandsk arbejdskraft.

Den vej ønsker hverken Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten at gå for at finansiere fremtidens velfærd.

Enhedslisten vil hæve afgiften på biler, beskatte kapitalindkomster og hæve skatten på selskaber.

»Det er nogle af dem, der har mange penge, som skal betale for den grønne omstilling og øget velfærd«, siger Pernille Skipper.

Hun vil 'gerne have sig frabedt, at man taler om velfærd som en udgift', da det er til gavn for virksomhederne, at der er uddannelse og sundhed til deres medarbejdere.

Enhedslisten er meget opmærksom på ikke at gentage situationen fra 2011, da de røde partier skulle danne regering under Helle Thorning-Schmidt (S).

Dengang lod Enhedslisten regeringen blive dannet, selv om den i store træk videreførte den økonomiske politik, som den tidligere VK-regering havde ført.

Det var noget, der behagede De Radikale mere end de andre partier.

Det kommer ikke til at ske igen, har Pernille Skipper lovet.

Hun har sagt, at hun vil modsætte sig dannelsen af en regering, der ikke fører en mere solidarisk økonomisk politik.

Enhedslisten gik en smule tilbage ved folketingsvalget 5. juni. Partiet mistede et enkelt mandat og har nu 13 mandater.

ritzau