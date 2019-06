Enhedslisten vil afværge Radikales reformer med nyt udspil

Med et nyt udspil trækker Enhedslisten linjerne yderligere op i de igangværende forhandlinger om en ny regering.

Partiet afviser blankt de klassiske reformer, der kan øge udbuddet af arbejdskraft, som De Radikale kræver af en kommende regering.

Til gengæld bringer Enhedslisten otte forslag ind i forhandlingerne, som skal sikre, at der er hænder nok i især den offentlige sektor.

Det skriver Jyllands-Posten.

Til avisen forklarer politisk ordfører Pernille Skipper fra Enhedslisten:

»Det er for os fuldstændigt afgørende, at næste regeringsperiode ikke bliver en periode, hvor man igen laver kunstige arbejdsudbudsreformer, der boner ud i Finansministeriets regnemaskine, men reelt slår på syge og arbejdsløse«.

Partiet vil gøre det til en ret for offentligt ansatte at gå fra deltid til fuldtid, garantere praktikpladser, nedbringe sygefraværet i det offentlige og lade flygtninge med arbejde blive i Danmark i højere grad.

Desuden vil Enhedslisten blandt andet indføre fleksibel tilbagetrækning og afskaffe overflødig registrering og dokumentation.

Det forhold, at der er en udbredt mangel på arbejdskraft især i den offentlige sektor er et centralt punkt i regeringsforhandlingerne.

Tavshed hos S

På den ene side presser De Radikale på for at få reformer, der øger udbuddet af arbejdskraft - for eksempel ved at åbne Danmark for arbejdskraft fra lande uden for EU.

På den anden side er Enhedslisten imod store reformer, og partiet ønsker ikke at lempe reglerne for udenlandske arbejdstagere.

»Nu prøver vi at gå konstruktivt til værks«, siger Pernille Skipper om sit partis udspil, der skal sikre den nødvendige arbejdskraft.

De Radikale kalder det en bunden opgave for en ny regering at øge netop arbejdsudbuddet, og partiet har foreslået at lette skatten på arbejde eller at åbne mere for udenlandsk arbejdskraft.

Næstformand Sofie Carsten Nielsen er ifølge Jyllands-Posten klar til at »se på alle muligheder«.

SF bakker op om Enhedslistens udspil, mens Socialdemokratiet ikke har ønsket at udtale sig på grund af de igangværende regeringsforhandlinger.

ritzau