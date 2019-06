Mette F.: Nu tager vi hul på den svære del af regeringsforhandlingerne

Efter et par dages pause er regeringsforhandlingerne genoptaget lørdag formiddag.

»Vi har nu haft en lille uges tid, og vi har været igennem alle de store politikområder, så nu begynder vi at gå mere konkret til værks«, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Forhandlingerne går nu ind i en ny og sværere fase, fortæller S-formanden.

»Nu går vi væk fra temadiskussioner og til nogle svære spørgsmål«.

Adspurgt om partierne er i gang med at lave et regeringsgrundlag, som tidligere regeringer har udformet under forhandlingerne om en ny regering, svarer Mette Frederiksen:

»Det er ikke et regeringsgrundlag, vi arbejder efter. Det er et papir, som vi kan blive enige om«, siger hun.

»Det er ikke et regeringsgrundlag, vi arbejder efter. Det er et papir, som gerne skal udmønte de snakke og drøftelser, vi har«, siger hun.

»Vi har øvrigt ikke taget endelig stilling til, hvad det er for et papir, vi kommer til at lægge frem«, siger Mette Frederiksen.

