Efter en dags pause fortsætter regeringsforhandlinger

Efter en dags pause bliver de officielle regeringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og De Radikale genoptaget tirsdag.

Det oplyser Socialdemokratiet.

Mandag forblev dørene ind til Landstingssalen på Christiansborg lukket. Det er ellers her, at de tre mulige støttepartier har forhandlet med Socialdemokratiets formand og kongelig undersøger, Mette Frederiksen, i små to uger.

Socialdemokratiet går efter at danne en socialdemokratisk etpartiregering, og ifølge partierne skal den næste tid bruges på at nedfælde deres krav på papir.

På den måde vil de forsøge at binde Socialdemokratiet til at føre politik, som de hver især kan stå inde for.

