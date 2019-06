Forhandlingspartier vil have opgør med skoletest

Mens et opgør med folkeskolens nationale test er blevet en del af de igangværende regeringsforhandlinger, har flere kommuner taget sagen i egen hånd.

Den seneste kommune i rækken er Fredensborg Kommune, som planlægger at søge om at blive undtaget fra kravet om obligatoriske test i folkeskolen i forbindelse med frikommuneforsøget.

Den samme beslutning har Aarhus Kommune, Københavns Kommune, Gribskov og Syddjurs allerede taget.

»Den test, der er i øjeblikket, er fejlbehæftet, og derfor skal man ikke have den test i hvert fald«, siger Per Frost Henriksen (S), som er formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune.

Udvalgsformanden henviser til, at en undersøgelse tidligere på året konkluderede, at de nationale test i folkeskolen ikke giver et retvisende billede af eleverne.

Derudover mener et flertal i byrådet, at der er prøver, test og vurderinger nok i folkeskolen.

»Det er slet ikke nødvendigt med de nationale test. Det er en byrde, som kan frigive noget tid hos lærerne, hvis de bliver afskaffet«, siger Per Frost Henriksen.

I små to uger har Socialdemokratiet forhandlet med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre om at danne en ny regering.

Vil afskaffe prøver for elever mellem 2. og 8. klasse

Tirsdag aften fortalte SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun kom ud af forhandlingslokalet på Christiansborg, at mødet blandt andet havde handlet om at afskaffe de omdiskuterede nationale test.

Fra eleverne går i 2. til 8. klasse er der ti obligatoriske nationale test, hvor man tester elevernes faglighed i forskellige fag for at give lærerne et indblik i den enkeltes niveau.

Til Politiken fortæller Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten, at hun også lægger pres på Socialdemokratiet for at få afskaffet de obligatoriske nationale test i folkeskolen.

Radikale Venstre gik også til valg på at få dem afskaffet.

De tre mulige støttepartier vil afskaffe prøverne for alle klassetrin mellem 2. og 8. klasse, hvor de nationale test er obligatoriske.

Socialdemokratiets holdning har hidtil været, at børn i 2. og 3. klasse skal fritages fra testene. Mette Frederiksen ville dog ikke udtale sig til pressen, efter at forhandlingerne sluttede sent tirsdag aften.

ritzau