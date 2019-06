Mette F. inviterer til nyt fællesmøde - kun for partilederne

Der er snart gået tre uger siden folketingsvalget, og Mette Frederiksen forsøger fortsat at skaffe et flertal.

Regeringsforhandlingerne fortsætter tirsdag klokken 18.30 på S-formand Mette Frederiksens kontor på Christiansborg.

Det er et møde, hvor kun partilederne er til stede. Det vil sige Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, samt SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Mødet er uden bagkant, oplyser Socialdemokratiet.

Dermed er der lagt til endnu en omgang maratonforhandlinger, hvilket også var tilfældet mandag. Her sluttede forhandlingerne først kort før midnat.

Mette Frederiksen har siden folketingsvalget 5. juni forsøgt at skaffe et flertal i rød blok, som vil støtte en ren S-regering.

Været gæst hver for sig

Skipper, Østergaard og Olsen Dyhr har alle sammen allerede været gæst hos Mette Frederiksen i løbet af tirsdagen. Dog hver for sig.

Eksempelvis har Skipper og Østergaard allerede to gange talt alene med Mette Frederiksen. Dermed kunne noget tyde på, at det nu for alvor spidser til i regeringsforhandlinger.

Især den økonomiske politik er en stor knast i forhandlingerne. Her står ikke mindst Enhedslisten og De Radikale langt fra hinanden

De Radikale vil gerne skaffe flere hænder og penge til velfærd ved at få flere ud på arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at øge arbejdsudbuddet, hvilket betyder, at flere vil komme til at arbejde mere eller længere.

Det skal ske via reformer af arbejdsmarkedet og ved mere udenlandsk arbejdskraft.

Enhedslisten frygter dog, at det reelt vil betyde dårligere forhold for arbejdsløse og en undergravning af det danske arbejdsmarked.

Også udlændingepolitikken har været en udfordring under forhandlingerne. Socialdemokratiet har de seneste år støttet den udlændingepolitik, som blå blok har stået i spidsen for.

Mette Frederiksen har garanteret, at den "brede udlændingepolitik" skal bevares.

De øvrige partier i rød blok kræver lempelser. Det betyder blandt andet, at diverse ydelser skal sættes op, og at Udrejsecenter Sjælsmark skal være et sted, hvor børn ikke skal bo.

ritzau