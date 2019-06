Analyse: Stålsat Mette F. får sin regering. Nu venter en ny politisk virkelighed med flere store bump på vejen

Efter ugelange stridigheder i rød blok baner en fælles aftale om udlændinge, økonomi og klima vejen til Statsministeriet for S-formand Mette Frederiksen. Nu venter en ny politisk virkelighed med flere store bump på vejen. Det første kan meget vel blive Frederiksens kamp for at gå gennemført sit valgløfte om differentieret pensionsalder.