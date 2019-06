Pia Olsen Dyhr går efter at lande en aftale i aften

Det er SF-formand Pia Olsen Dyhrs ambition at lukke en aftale i regeringsforhandlinger sent tirsdag.

Det siger hun på vej ind i Landstingssalen.

»Det er bestemt min ambition, svarer hun på spørgsmålet om, hvorvidt hun håber på, at der kan laves en aftale tirsdag aften«.

»Vi skal bare ind og gøre det hele færdigt, håber jeg«, siger Pia Olsen Dyhr.

Regeringsforhandlingerne har siden klokken 18.30 fundet sted på Mette Frederiksens (S) kontor. Her var kun partilederne til stede.

Men efter en kort pause er der skiftet lokale sendt tirsdag aften. Og løjtnanterne hos Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er igen med ved forhandlingsbordet.

Parterne har løst den store knast

En kilde med indsigt i regeringsforhandlingerne oplyser til Ritzau, at aftalen om en ny regering ikke er endeligt på plads endnu, men at parterne har løst den store knast omkring økonomi og arbejdsudbud.

Den knast har skabt gnidninger mellem især De Radikale og Enhedslisten de seneste dage. Dermed kan en aftale være tæt på at blive indgået i Landstingssalen tirsdag aften.

For S-formand Mette Frederiksen har det siden folketingsvalget 5. juni handlet om at få rød blok til at finde sammen om en politisk aftale eller forståelse, der kan gøre hende til statsminister for en S-regering.

Går godt i forhandlingerne

På vej ind til Landstingssalen konstaterer Mette Frederiksen, at det går godt i forhandlingerne.

»Det går i hvert fald godt, men nu skal alle partier lige mødes«, siger Mette Frederiksen.

Også Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, virker optimistisk på vej ind.

Radikales leder, Morten Østergaard, siger på vej ind, at 'det vil vise sig' på spørgsmålet om, hvorvidt en aftale er ved at være på plads.

Den fungerende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), følger åbenbart også med fra sidelinjen sent tirsdag aften.

» 'Vi kan lave noget med alle, men ikke alt med nogen', hørte vi igen og igen i valgkampen«.

»Nu har det smalleste røde flertal så slået rekord og forhandlet eksklusivt med sig selv i 20 dage bag lukkede døre og er på vej med en ny retning for halvdelen af Danmark. Lidt trist..«, skriver Løkke på Twitter.

Tilsammen har rød blok - minus Alternativet - 91 mandater.

