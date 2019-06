S-regeringen vil gennemføre den seniorpensionsaftale, som de radikale indgik før valget med blå blok.

Det siger de radikales leder, Morten Østergaard.

En ny tilbagetrækningsreform var ellers blandt Socialdemokraternes markante løfter inden valget.

Trods Østergaards melding siger Mette Frederiksen på et pressemøde, at »det bliver en hovedopgave for denne regering« at sikre tidligere tilbagetrækning for nedslidte.

Opdateres

ritzau