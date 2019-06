Mette Frederiksen mødte pressen i nat: »Jeg kommer til at slås for det her hver eneste dag som statsminister«

Mette Frederiksen har ikke flertal for at gennemføre tidligere folkepension for nedslidte, grænsekontrollen består indtil videre, finansieringen til det hele finder partierne løbende, og den brede udlændingepolitik består. Sådan lød det bl.a. fra landets kommende statsminister i nat.