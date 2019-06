Ny regering sender børnefamilier ud af Sjælsmark og skrotter center på Lindholm

Med aftalen om en ny regering tages et opgør med to af de mest omdiskuterede initiativer i dansk udlændingepolitik.

Hvis der er noget, som har delt vandene i den udlændingepolitiske debat, så er det børnefamilierne på Udrejsecenter Sjælsmark og øen Lindholm i Stege Bugt.

Med den nye aftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er der lagt op til et opgør med begge dele.

Selv om de afviste asylansøgere skal hjem, ændrer det ikke på, at børnene er uden skyld i deres situation, lyder det i den nye aftale. Derfor vil partierne lade børnefamilierne flytte fra det spartansk indrettede Udrejsecenter Sjælsmark.

»En ny regering er af den overbevisning, at det inden for det formål vil være muligt at finde en mere hensigtsmæssig lokalitet for et udrejsecenter kun for børnefamilier end Udrejsecenter Sjælsmark«, står der i aftalen mellem partierne, der har fået navnet ’Retfærdig retning for Danmark’.

Hidtil har S-formand Mette Frederiksen talt om at forbedre forholdene for børnene på udrejsecenteret. Men i forhandlingerne er det lykkedes de andre partier at overbevise hende om, at børnefamilierne skal helt ud af centeret, hvor Røde Kors har afdækket, at mange af dem har psykiske problemer.

Også planerne om at placere kriminelle udvisningsdømte på øen Lindholm i Stege Bugt skrinlægges.

I efteråret blev V-LA-K-regeringen sammen med Dansk Folkeparti enige om, at de skal flyttes fra udrejsecenteret Kærshovedgård i Midtjylland til øen Lindholm, der tidligere er blevet brugt til forskning i virussygdomme. Det har vakt kritik, fordi det koster flere hundrede millioner kroner at indrette øen til det nye formål.

»En ny regering vil iværksætte en undersøgelse af, hvor de bedst kan placeres, så længe de opholder sig i Danmark«, fremgår det af aftalen mellem Socialdemokratitiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

I valgkampen har det været på tale at skærpe sikkerhedsforanstaltningerne omkring Kærshovedgård i Midtjylland. Det står der intet om i aftalen. Ifølge politisk leder Morten Østergaard (R) er det meningen, at de kriminelle udvisningsdømte ikke længere skal bo her.

Hvor de så skal bo, er endnu uvist.