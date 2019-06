Reaktioner fra oppositionen: Tillykke. Men hvem skal betale?

Der gik ikke lang tid efter Mette Frederiksens pressemøde, hvor hun præsenterede de punkter, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale er blevet enige om, før politikere fra oppostionen kommenterede på sociale medier.

Den fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der under valgkampen foreslog en regering med Venstre og Socialdemokratiet ærgrede sig lidt over kl. 23 over, at det ikke bliver en regering hen over midten.

»En ny retning for halvdelen af Danmark«, skrev han.

“Vi kan lave noget med alle, men ikke alt med med nogen,” hørte vi igen og igen i valgkampen. Nu har det smalleste røde flertal så slået rekord og forhandlet eksklusivt med sig selv i 20 dage bag lukkede døre og er på vej med en ny retning for halvdelen af Danmark. Lidt trist ... — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) June 25, 2019

Halvanden time senere 01.17 var han klar på tasterne igen. Først med en lykønskning med aftale, så med lidt undren.

»Meeen 20 dages forhandlinger for en rød-grøn ønskeseddel? Glemte de ikke at snakke om, hvordan regningen skal betales.. Mange visioner, men desværre ufinansieret og ukonkret.«



Udgifter og finansiering

Samme tema var budskabet fra Simon Emil Ammitzbøll, der omkring midnat skrev

»Nå, men de blev da enige om udgifterne...«





Nå, men de blev da enige om udgifterne...#dkpol — Simon Emil Ammitzbøll-Bille (@SimonEmilAmmitz) June 25, 2019

Den konservative Mette Abildgaard var knap så kortfattet, da hun kommenterede.

Først undrede hun sig over, hvad de tyve dage var brugt til,

»Uanset hvad journalisterne spørger om, så er der jo nærmest ikke svar. Hvor mange kvoteflygtninge? Pas! Minimumsnormeringer på hvad? Pas! Hvad i stedet for Sjælsmark og Lindholm? Pas! Hvad skal finansiere gildet? Pas!«

Sig mig, hvad har man egentlig lavet i de 20 dage? Uanset hvad journalisterne spørger om, så er der jo nærmest ikke svar. Hvor mange kvoteflygtninge? Pas! Minimumsnormeringer på hvad? Pas! Hvad i stedet for Sjælsmark og Lindholm? Pas! Hvad skal finansiere gildet? Pas! #dkpol — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) June 25, 2019

Derefter takkede hun Pia Olsen Dyhr for en positiv håndsrækning i forhold til at lave en grøn omstilling i transportsektoren, men advarede om »I får os altså ikke med på et hav af nye skatter, afgifter osv for at finansiere det. Men lad os se, hvad vi kan finde ud af«. Hun afsluttede med en glad smiley.

Nattens sidste tweet fra Abildgaard var opfordring til samarbejde.

»Tillykke S, SF, RV og EL. Danmark får nu en S-regering. I skal passe godt på vores kære land - det hjælper vi jer også gerne med. Husk når vi kritiserer, gør vi det af kærlighed til DK. Men af samme kærlighed, spiller vi også konstruktivt med, når muligheden er der!«



Klemt Frederiksen

Kristian Thulesen Dahl var mere skeptisk. Og bekymret for, om Mette Frederiksen var blevet klemt af De Radikale.

»En tydelig beklemt Mette Frederiksen mens Morten Østergaard sent tirsdag aften fortalte om de lempelser på udlændingeområdet, de radikale har fået igennem.... forstår man godt med de løfter, hun ellers havde givet i valgkampen«.



En tydelig beklemt Mette Frederiksen mens Morten Østergaard sent tirsdag aften fortalte om de lempelser på udlændingeområdet, de radikale har fået igennem.... forstår man godt med de løfter, hun ellers havde givet i valgkampen.. #dkpol #dkmedier — Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) June 26, 2019

Den tidligere finansminister Kristian Jensen brugte aftenen på at rense en større portion jordbær, viser et af hans tweets, hvor han inspireret af et klassisk poesibogsrim (roser er røde, violer er blå, jordbær er søde, og du er ligeså).

»Bruger aftenen på at rense jordbær og se News. Røde jordbær er søde. Rød blokpolitik er en skidt start for en evt. ny regering.«

Bruger aftenen på at rense jordbær og se News. Røde jordbær er søde. Rød blokpolitik er en skidt start for en evt. ny regering. #dkpol pic.twitter.com/uxyRF6X6gc — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) June 25, 2019

Senere på aftenen ønskede han så Mette Frederiksen tillykke og skrev:

»Jeg ser frem til at læse hele aftaleteksten«.

Om han fik spist alle jordbærrene, melder historien ikke noget om.