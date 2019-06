Mette Frederiksen har ikke offentliggjort et regeringsgrundlag, men en politisk forståelse. Hun vil undgå at få en tjekliste, mener politisk kommentator Kristian Madsen, der ser den politiske forståelse som et opgør med Foghs kontraktpolitik.

Mette Frederiksen vil danne en socialdemokratisk mindretalsregering, men har valgt ikke at skrive et regeringsgrundlag. I stedet præsenterede hun sent tirsdag aften en såkaldt politisk forståelse, et 18 sider langt dokument, der fortæller, hvilken politik regeringen vil føre.