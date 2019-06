Opfordring til Mette F.: Put børneområdet i Statsministeriet S-formand Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister, og det forpligter, mener organisationer.

Børneområdet bør forankres i Statsministeriet, så den kommende statsminister Mette Frederiksen (S) viser, at hun tager området alvorligt, mener børneorganisationer.

S-formanden vil være børnenes statsminister, har hun gentagne gange sagt, Og ifølge Børns Vilkår bør hun derfor forankre børneområdet under Statsministeriet - ikke i et Børneministerium eksempelvis.

Også Børnerådet fraråder at placere børneområdet i et Børneministerium. Børneområdet skal placeres i et ministerium med magt, lyder det fra formand Mette With Hagensen.

»Børneområdet skal ligge i et ministerium med magt og beføjelser til at sikre et tværministerielt fokus på børn, så børneperspektivet tænkes ind i al lovgivning«, siger hun.

»Det kan være en mulighed i det nye statsministerium. Vi fraråder på det kraftigste et selvstændigt børneministerium, da det vil sætte børneområdet ud på sidelinjen«, siger Mette With Hagensen.

Sent tirsdag aften blev rød blok enige om en politisk aftale. Den vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.

Historisk og nødvendigt skridt

Aftalen betyder blandt andet, at børnene kommer ud af Udrejsecenter Sjælsmark. Og at den kommende S-regering vil sikre minimumsnormeringer. Detaljerne er dog endnu ukendte.

Direktør Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår mener, at det er Mette Frederiksen, der skal sidde ved bordenden, når der skal ske noget på børneområdet fremover.

»Det er et historisk og nødvendigt fremskridt, at børn får så fremtrædende en plads i dansk politik. Den nye regering går efter, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i«.

»Det er det, vi kæmper for hver eneste dag i Børns Vilkår. Regeringen vil fremlægge en ambitiøs børneplan. Vi ved, hvad den skal indeholde«, siger han.

I øjeblikket er børneområdet forankret under Børne- og Socialministeriet. Det vides endnu ikke, hvordan Mette Frederiksen vil sammensætte sit ministerhold. Eller hvilke ministerier der kommer i S-regeringen.

