Borgmester: Vi finder nyt sted til asylbørn hvis vi skal

Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K), er rigtig godt tilfreds med, at flertallet bag den kommende regering har besluttet sig for at flytte børnefamilierne ud af kommunens udrejsecenter, Sjælsmark.

»Det er en glædens dag. Vi har en institution, der har fejlet, og som har rigtig mange indberetninger, underretninger og udfordringer«.

»Så som borgmester er jeg selvfølgelig glad for, at Folketinget nu påtager sig sit ansvar«, siger han.

Ligesom det øvrige Danmark ved borgmesteren hverken, hvornår den varslede flytning af familierne skal finde sted, eller hvor det nye udrejsecenter for børnefamilierne skal ligge.

Udrejsecenter kun for børnefamilier

Morten Slotved lover dog, at kommunen nok skal spille med, hvis det ender med, at landspolitikerne vil have det nye center til også at ligge i Hørsholm Kommune.

»Nu skal Folketinget bestemme, hvordan man ønsker at behandle alle de her afviste asylbørn og familier, og når de har løsningen, så lever vi selvfølgelig op til landets love og regler«.

»Og så skal vi nok inden for vores kommunegrænse finde de muligheder, som påkræves af os«, siger han.

Ifølge de seneste tal fra Hørsholm Kommune opholdt der sig i slutningen af maj 141 børn på Udrejsecenter Sjælsmark.

Kommunen har hidtil i år modtaget 40 indberetninger til de sociale myndigheder om børnene på centret, der ligger klos op af et militært øvelsesterræn.

Af den 'politiske forståelse' mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre fremgår det, at der skal findes en mere 'hensigtsmæssig lokalitet' til det nye udrejsecenter, og at det kun skal være for børnefamilier.

ritzau