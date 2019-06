Ministerholdet er sat: Lykønskninger fra politiske modstandere og medspillere fylder på de sociale medier

Mette Frederiksen har netop præsenteret, hvem der bliver ministre i Danmarks nye socialdemokratiske regering.

Det strømmer ind med lykønskninger på de sociale medier. Men flere bemærker, at der ikke er en ligelig kønsfordeling. Der er 7 kvinder ud af holdet på 20 ministre inklusive statsminister Mette Frederiksen.

Mange bornholmere glæder sig over, at der er hele to ministre med rødder på solskinsøen. Lea Wermelin, der bliver miljøminister, og dagens store overraskelse europaparlamentariker Jeppe Kofod, der bliver udenrigsminister. Han ønskes tillykke af den nyvalgte europaparlamentariker Pernille Weiss (K), der ærgrer sig over, at de ikke bliver kollegaer alligevel.

Kæmpe tillykke til @JeppeKofod ! Jeg havde sådan set frem til at være kollegaer i Europa-Parlamentet - og forstår derfor godt @Spolitik’s valg af dig som udenrigsminister. Held og lykke - til dig for Danmark — Pernille Weiss (@WeissPernille) 27. juni 2019

Astrid Krag, der bliver social- og indenrigsminister, ønskes stort tillykke af sin kollega fra Enhedslisten, Pernille Skipper, der høfligt minder hende om, at hun kommer til at have Skipper hængende på sit kontor de kommende fire år.

Kære @Astridkrag. Stort tillykke! Jeg er også socialordfører, så du hænger særligt på mig som socialminister Jeg glæder mig til det - vi kan gøre meget godt og vigtigt #dkpol — Pernille Skipper (@PSkipperEL) 27. juni 2019

Tidligere europaparlamentariker og nyvalgt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt ønsker den nye kulturminister Joy Mogensen tillykke med posten, som Mette Frederiksen har snuppet fra borgmesterposten i Roskilde Kommune.

Han langer samtidig ud efter udbuddet af FM4-båndet, som er en del af det medieforlig, hans eget parti er med i. Han mener kulturministerens første opgave bør være at redde Radio24syv, der lukker den 31. november.

Tillykke til Joy Mogensen. First thing: igang med udbudet, så vi kan få sikret @radio24syv Det haster!! Hvis ikke regeringen rykker, gør vi i Folkeringet #dkmedier #dkpol — Morten Messerschmidt (@MrMesserschmidt) 27. juni 2019

Også hos Venstre ønskes det nye ministerhold tillykke i en munter tone. Med en blinkende smiley driller Martin Geertsen (V) sit eget parti.

Stort tillykke til alle de nye ministre. Håber I nyder dagen. Man kan ikke finde et eneste medlem af @venstredk’s folketingsgruppe, som er det mindste misundelig #dkpol — Martin Geertsen (@GeertsenVenstre) 27. juni 2019





