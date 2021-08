Ny udvikling: Fælledby kærer byrettens standsnings-kendelse af byggeriet på Amager Fælled

Efter grundig overvejelse har bygherren bag det nye boligkvarter på Amager Fælled valgt at kære byrettens kendelse om, at al aktivitet på byggepladsen foreløbigt skal standses, så længe to nævn er ved at vurdere en klage over byggeriet.

Ifølge direktør Erling Thygesen fra projektselskabet Fælledby P/S er sagen principiel, fordi han mener, at uenighed mellem offentlige myndigheder skaber en uhensigtsmæssig uklarhed. Han fremhæver, at Københavns Kommune med hjælp fra advokatfirmaet Horten havde vurderet, at man kunne fortsætte med at udnytte tilladelsen til nedrivning af det tidligere vandrehjem og det indledende jordarbejde på grunden.

Dertil kommer, at Fælledby umiddelbart ingen byrettens afgørelse modtog en præciserende udtalelse fra klagenævnene. Den tolker bygherren tolker sådan også, at der ikke var nedlagt forbud mod den igangværende aktivitet på byggepladsen. De svar indgik ikke i byrettens afgørelse. Også i det lys ønsker Erling Thygesen sagen vurderet igen.