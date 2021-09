Københavns Politi etablerer fire zoner for at fjerne tidligere dømte fra nattelivet

Københavns Politi udnytter nu en lovændring fra juli i år, der skal være med til at øge trygheden i nattelivet. Politikredsen indfører fire såkaldte nattelivszoner. Personer, som er dømt for visse former for kriminalitet, kan blive idømt et nattelivsforbud i op til to år. Det skal holde dem fra disse områder i løbet af natten. Ændringen gælder i første omgang fra 14. september i år til 13. september 2023 med mulighed for forlængelse, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Brydes forbuddet, vil det først resultere i en bøde på 10.000 kroner. En gentagelse vil som udgangspunkt blive straffet med fængsel i 30 dage. Zonerne dækker områder omkring Gothersgade, Vestergade, Vesterbrogade og Kødbyen. De anses alle for at være nogle af Københavns mest populære steder at gå i byen.

Ifølge politidirektør i København, Anne Tønnes, er zonerne valgt ud fra tidligere erfaringer.

ritzau