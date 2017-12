En borgmester takker af: »At få bilerne ud af København var aldrig meningen« Morten Kabell er en udskældt politiker i visse kredse. Men han har satset på den trafikform, københavnerne vælger understreger han - og beklager på vej ud af døren udfaldet af nogle af byens store byggeplaner: Ørestad og Carlsbergbyen skæmmes, mener han.

Om lidt forlader Morten Kabell sit kontor på Københavns Rådhus.

Den afgående lokalpolitiker har i ti år været med til at sætte sit præg på det liv, der udfolder sig mellem byens huse, de seneste fire år som teknik- og miljøborgmester.

Han har siddet med det politiske ansvar for den ombygning af byens gader, som har været i gang i et par årtier, efterhånden som byen er begyndt at give plads til byens cyklister. Det har i visse kredse nærmest gjort hans navn til et skældsord. Senest har Københavns satsning på den moderne cykeltrafik i en kronik i Berlingske fået en skribent til at sammenligne byens cykelstier med Adolf Hitlers vejbyggerier.

»Sådan er det, når idéer brydes. Man kan ikke forandre en by, uden at nogen er imod det«, siger den 47-årige politiker fra Enhedslisten.

Det var også københavnerne, der ændrede byudviklingen, så det var cykler og ikke biler, man satsede på. Morten Kabell

Hans valgkamp for fire år siden blev ført under sloganet 'Bilerne Bagerst'. Målet var at få fremmet cykeltrafikken og den kollektive trafik.

»Det er et slogan, alle kan huske. Så har det virket. Og det står jeg ved. Bilerne er blevet sat bagerst. Det har defineret min borgmestertid, så det har jeg ikke noget mod at blive målt på«.

»At få bilerne ud af København var aldrig meningen. Men vi har brugt mange penge på at gavne de andre trafikanter i byen. Jeg har bragt København i den retning, jeg gerne ville«, siger han om den embedsperiode, der nu lakker mod enden.

Blandt de fremskridt, han glæder sig over, er de nye standarder for cykelstier, der er på vej. Den kommende Dybbølsbro får en sti, der er fem meter bred. Byen får mere metro og den kollektive trafik har fået plads til at komme gennem byen.

»Der er ikke kommet færre biler i byen. Der vil altid være mennesker, der har brug for dem. De har en naturlig ret til at kunne komme til lige så mange steder, som jeg kan på min cykel«, siger Morten Kabell.

Foto: Jacob Ehrbahn Cykelslangen er en af de forbedringer, Københavns Kommune har gjort for at støtte byens tohjulede trafikanter.

Han lægger vægt på, at de forbedringer, der er gjort for cyklisterne og den kollektive trafik, er et resultat af et flertal i Borgerrepræsentationen. Det er ikke noget, han alene har kunnet tvinge igennem.

»Den tid er forbi, hvor en borgmester egenhændigt kunne gøre gader ensrettede, er forbi. Det er godt, at det ikke er sådan mere. Hvis der ikke er flertal for det, vil det ikke være rimeligt«, mener han.

»Traditionen er heldigvis den, at københavnerne blander sig. Det skaber liv, og det skaber ballade. Det viser historien. Men det var også københavnerne, der ændrede byudviklingen, så det var cykler og ikke biler, man satsede på. De dage er forbi, hvor vi river karreer ned for at udvide vejene«.

Af de beslutninger, han har været med til at bære gennem Borgerrepræsentationen, er klimatilpasningerne, biosorteringen og indsatsen for at få mere natur ind i byen dem, han glæder sig mest over.

København skal forberedes på en fremtid med havstigninger og voldsommere nedbør. Det arbejde er i gang. Langs flere veje udvides kloakeringen, så vandet hurtigere kan ledes væk, når skybruddene rammer. Arbejdet er nødvendigt, men omkostningstungt.

»Som en direktør herinde sagde, så har det gjort mig til den dyreste borgmester i historien«.

Biosorteringen, hvor københavnerne skal samle organisk affald som for eksempel kartoffelskræller for sig, blev indført på otte uger efter en beslutning, som de borgerlige, SF og Enhedslisten traf uden om socialdemokratiet - »Gudbedremig op til et kommunalvalg, selv om alle sagde, at dét der er politisk selvmord« - og giver ifølge borgmesteren en »kæmpe hop« på genbrugsdelen i hovedstaden.

Carlsbergbyggerierne er fantasiforladte. Det er ærgerligt for København, at det kommer til at se ud, som det gør.

Og så er der bynaturen, som borgmesteren også glæder sig over. »Derfor er det en sejr, at der ikke bliver bygget på Amager Fælled. Var jeg blevet spurgt i januar 2014, havde jeg ikke troet, at det ville blive ændret«.

Der er også dele af hans embedsperiode, hvor tingene ikke er gået så godt. En af dem er beslutningsprocessen bag byggeriet i området Enghave Brygge i Sydhavnen. Det var besluttet flere år før, han indtog teknik- og miljøborgmesterkontoret, men da byggerierne gik i gang, var protesterne voldsomme.

»Jeg skulle måske have været forberedt på, at det blev et uskønt, træls forløb. Det kunne have set anderledes ud«, siger Morten Kabell i dag om begivenhederne.

»I dag ville jeg have håndteret det anderledes. En sindssygt stor mængde københavnere kan ikke huske diskussionen fra 1999. Man kan godt tage en demokratisk beslutning op igen. Men man skal huske at spørge sig selv, om borgerne stadig er med på den«.

I disse år er en omfattende ombygning af den gamle by ved at blive løbet i gang. Store områder er blevet fyldt med boliger og erhvervslokaler. Men det er ikke alt, der er skudt op eller ved at blive bygget, der efter hans mening er lige vellykket.

»Carlsbergbyggerierne er fantasiforladte. Det er ærgerligt for København, at det kommer til at se ud, som det gør«, siger borgmesteren.

»Min største anke med Carlsberg er ikke bystrukturen, men de arkitektoniske valg på højhusene. Bohrs Tårn er røvsyg brutalisme. DDR ville være stolt. Jeg havde håbet, at Carlsbergbyen ville vise, hvordan man kunne bygge højhuse i det 2100 århundrede. Lige nu tænker folk blot 'Øv'«.

Hvad gik galt med Bohrs Tårn?

»Man kan sagtens lave en markør, uden at den lige skal stå midt i gadebilledet. Når man går på Istedgade er der en time, hvor al sol er væk«, siger Morten Kabell.

Der kommer flere højhuse på det gamle bryggeriområde. Men ifølge borgmesteren blev der ikke fremvist tegninger, der viste, hvordan de tager sig ud fra resten af byen. Bohs Tårn står for enden af Istedgade, der førhen havde et uforstyrret perspektiv, hvor byen fortonede sig i horisonten.

»Posthusgrunden kunne være blevet anderledes. Men man må sige, at den har udviklet sig. Når det udmønter sig i byggeri, må man håbe, at de holder fast i de gode tanker og ikke blot bygger kedeligt«.

Det er ikke Enhedslistens stemmer, der er gået til planerne om at bebygge Posthusgrunden.

»Et flertal har fundet, at det er godt«.

Har de folkevalgte på Rådhuset magt nok til at modstå de stærke økonomiske kræfter, der vil bygge i byen?

Foto: Finn Frandsen Mens byen til at begynde med har bygget i meget stor skala i bl.a. Ørestaden, så er tendensen nu, at der også bliver satset på tæt/lave byggerier som disse rækkehuse.

»Hvis de vil, så ja. Det er et politisk valg. Man skal have is i maven. Bygherren har ansvaret for sin bundlinje. Vi har ansvaret for en by, der skal stå her i mange hundrede år. Men bygherrerne har stor respekt for politikere, der holder fast, for så ved de, hvad de kan regne med, bare man up front er gennemsigtig i sine krav«.

Blox har også fået kras kritik, allerede inden åbningen. Hvad mener du om bygningen?

»Det er da blevet spektakulært. Det er af arkitekten Rem Koolhaas, som man gerne ville have til at tegne noget i København. Det er blevet, som tegningerne sagde, at det ville blive. Det var voldsomt ærligt. Og et flertal stemte for det«.

Bygherren har ansvaret for sin bundlinje. Vi har ansvaret for en by, der skal stå her i mange hundrede år. Morten Kabell

Teknik- og miljøborgmesteren kan se tilbage på en byudvikling, der kommer til at præge København på godt og ondt i århundrederne fremover. Han er tydeligvis ikke tilfreds med det hele.

»Ørestaden hænger. Den er lykkedes på mange måder ved at have skabt byggerier tæt på stationer. Men når man ser på arkitekturen og bylivet må man sige: 'Hold op, hvor er der langt endnu'. Bygningerne er enkeltstående værker, der skriger til hinanden. Det er ikke en by. De råber op hver især, men der er ingen sammenhæng«.

Den verdenskendte danske arkitekt Jan Gehl har brugt Ørestad som et eksempel på, hvor galt, det kan gå, når en ny bydel ikke overholder de mest elementære betingelser for at skabe liv mellem husene.