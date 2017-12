Danmark donerer 300 millioner til flygtninge i Afghanistan

Der er hjælp på vej til de mange tusinde afghanske flygtninge, der enten befinder sig i nabolandene eller er internt fordrevne.

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) har nemlig valgt at starte et såkaldt nærområdeprogram. Her vil Danmark sende 300 millioner kroner til humanitære projekter til fordel for flygtninge i Afghanistan.

»Takket være regeringens stramme udlændingepolitik har vi fået tilbageført midler til vores udviklingsbistand. Nogle af de penge ønsker jeg at bruge til en styrket indsats i Afghanistan«, siger Ulla Tørnæs og fortsætter:

»Det handler om at bidrage til at forbedre levevilkårene for de mange afghanere, der har været på flugt, når de vender tilbage. Det er helt basale ydelser som vandforsyning og infrastruktur i det hele taget«.

Pengene i nærområdeprogrammet skal fordeles i perioden 2018-2020. De går til tre overordnede indsatser.

Regeringsprojektet Citizens' Charter Afghanistan Project modtager 90 millioner kroner over de tre år. Her skal det danske bidrag blandt andet sikre, at de tilbagevendte flygtninge og internt fordrevne bliver inkluderet i lokalmiljøet.

FN-organisationen Habitat modtager 65 millioner kroner. Det skal blandt andet hjælpe med konstruktionen af huse til flygtninge i Afghanistans byområder.

Til sidst går samlet 140 millioner kroner til NGO'erne DACAAR, Red Barnet og Norsk Flygtningehjælp til både kort- og langsigtet humanitær støtte.

»Dette bidrag skal være med til at skabe bedre levevilkår for de mange tusinde afghanere, som ellers fortsat vil være på flugt. Hele formålet er at bidrage til stabiliseringen af et ellers skrøbeligt land«, siger Ulla Tørnæs.

Ifølge FN er der i øjeblikket omkring 1,7 millioner internt fordrevne flygtninge i Afghanistan. Indtil videre er der i år vendt omkring 550.000 flygtninge tilbage til Afghanistan.

ritzau