Departementschef: »Når man kommer i tvivl i en konkret sag, så er det ikke så banalt længere« Embedsmænd skal mindes om, at de skal tale sandt og huske deres partipolitiske neutralitet, mener departementschef.

Der blev rusket op i Uddannelses- og Forskningsministeriet, da Agnete Gersing tog roret i Børsgade 4 i 2015. En ny juraenhed tæt på ministeren skulle styrke departementets juridiske bolværk.

»Det var fra starten klart for mig, at vi havde brug for at styrke departementet. Vi havde et meget lille departement, hvilket var uhensigtsmæssigt. Derfor lavede jeg en organisationsændring, som gik på blandt andet at etablere et juridisk kontor med henblik på at styrke den juridiske kompetence«, siger Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I dag har kontoret ansvar for alle lovforslag og håndtering af persondata, og kontoret bistår med rådgivning i forhold til aktindsigter og andre juridiske spørgsmål. Etableringen af den nye juraenhed bringer Uddannelses- og Forskningsministeriet på listen over de 4 ministerier, som på det punkt har fulgt to år gamle anbefalinger fra det såkaldte Bo Smith-udvalg. Efter en række ministerielle skandalesager anbefalede de i 2015, at ministerierne i fremtiden »styrker sikringen af forvaltningens lovmæssighed« ved eksempelvis at etablere »en funktion på højt ledelsesniveau f.eks. som retschef«.

Politiken har spurgt 17 ministerier, og 4 af dem har fulgt anbefalingen, mens andre 13 ministerier ikke har foretaget ændringer, fordi ministeriet ifølge dem selv allerede havde den fornødne ekspertise.