Politisk flertal vil tvinge forældre til at dele børnechecken

Regeringen og Socialdemokratiet vil ændre reglerne for børnepenge, så de ikke længere som udgangspunkt udbetales til barnets mor. Det skriver Jyllands-Posten.

Efter svensk forbillede skal de i stedet deles lige mellem forældre, der deler forældremyndigheden.

Det kommer ifølge avisen til at betyde, at 651.000 danske forældrepar fremover bliver tvunget til at dele den skattefri børne- og ungeydelse.

Socialdemokratiet har længe være fortaler for ændringen af lovgivningen, som er fra 1986. Og dermed er der allerede et flertal på plads.

Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, mener, at den nye model blandt andet kan være med til at afværge pengekonflikter i forbindelse med skilsmisser, som gør ondt på børnene.

»Jeg er utrolig glad for, at regeringen er villig til at gennemføre vores forslag, der kan gøre op med en lovgivning fra forrige århundrede«.

»Lovgivningen er simpelthen blevet medårsag til, at der opstår konflikter om økonomi, og det dur slet ikke«, siger hun til Jyllands-Posten.

Udspillet får ros af vicedirektør i Børns Vilkår Helle Tilburg Johnsen. Det er et tiltrængt løft, mener hun. Der er dog et 'men':

»Vi kan være bekymrede for, at hurtige løsninger, der passer til alle, vil gå ud over børnene i de komplekse skilsmisser«.

»I de tilfælde, hvor skilsmissekonflikten raser, kan det være bedre, at den ene forælder råder over penge og ansvar, sådan som det er i dag«, siger hun til Jyllands-Posten.

Pernille Rosenkrantz-Theil uddyber over for Ritzau, at 'lovgivningen skal indrettes med en fleksibilitet'.

»Den skal tage højde for, at skilsmissefamilier er rigtig forskellige. Og der, hvor tingene går i hårdknude, skal der et andet regelsæt til«, siger S-ordføreren.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) oplyser til avisen, at det nye tiltag bliver en del af forhandlingerne om en større reform af familieretten og hele skilsmissesystemet.

Derfor kan regeringen endnu ikke sætte en dato for, hvornår børnechecken skal deles.

