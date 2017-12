Politikerne vil høre sandheden om Sundhedsplatformen direkte fra lægerne Der er for stor forskel på, hvad de ledende embedsmænd og hospitalspersonalet fortæller politikerne om Sundhedsplatformen.

Politikerne i Region Hovedstaden har besluttet at indføre faste møder, hvor de kan tale med personalet på hospitalerne for at høre, hvad der er galt med Sundhedsplatformen, og hvordan man kan rette op på det.

»Der var flere, der under valgkampen pegede på, at det ville være en god idé med et dialogforum, hvor politikerne kunne tale direkte med medarbejderne og administrationen og drøfte, hvad der er det vigtigste at gøre, for at vi kan få Sundhedsplatformen til at leve op til de krav, vi har stillet«, siger regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Samtlige partier har på det seneste regionsrådsmøde besluttet at nedsætte et dialogforum, som skal »fremme åbenheden og debatten« om Sundhedsplatformen, de nye arbejdsgange og de problemer, som den har skabt for medarbejderne og for behandlingen af patienterne.

Det nye dialogforum skal bestå af politikere fra alle partier, regionsledelsen, tillidsfolk samt ledere og medarbejdere fra hospitalerne.

Sammen skal de bidrage til, at man når målet med Sundhedsplatformen, som ifølge beslutningen er »at sikre, at det bliver lettere at være patient, lettere at være medarbejder og at højne kvaliteten og patientsikkerheden«.

Langt fra målet

Efter halvandet år med Sundhedsplatformen går det ikke helt godt med at indfri alle de mål. Mange læger synes, at Sundhedsplatformen har gjort deres hverdag langt mere besværlig, og foreløbig har den nedsat aktiviteten på hospitalerne med 10 procent, efter regionens egen vurdering, og det har skabt længere ventelister til skade for patienterne.

Samtidig står regionen til at miste 730 millioner kroner i år på grund af aktivitetsnedgangen.

Sophie Hæstorp erkender da også, at politikerne ønsker at være mere aktive i sagen, fordi problemerne er værre end forventet.

»Når diskussionen er rykket til at dreje sig om hospitalernes aktivitet og regionens samlede økonomi og dermed er nået op på allerhøjeste plan, så er det naturligt, at vi rykker det tættere på lederne af de politiske partier«, siger hun.

I efteråret besluttede overlægerådet på Hvidovre og Amager Hospital at gå direkte til politikerne for at forklare dem om de mange problemer med Sundhedsplatformen, som de ikke mente, at embedsmændene tog tilstrækkeligt alvorligt.

Dækkende beskrivelse af virkeligheden

Omvendt har flere politikere følt sig noget i vildrede, fordi de har fået at vide af regionens ledende embedsmænd, at problemerne med Sundhedsplatformen var ved at være løst, og så kunne de høre det modsatte fra lægerne, ligesom de tørre tal viser faldende aktivitet halvandet år efter, at Sundhedsplatformen blev taget i brug. Dialogforummet skal derfor også sikre, at politikerne får en mere dækkende beskrivelse af virkeligheden.

»Det er et udtryk for, at vi som politikere ønsker at komme tættere på medarbejderne og høre om problemerne fra dem, der står med dem i hverdagen, i stedet for at det skal gå gennem administrationen«, siger Sophie Hæstorp Andersen.

»Det er et forsøg på at overvinde den mistillid, der er opstået mellem regionsledelsen og medarbejderne«.