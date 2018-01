Politisk analyse: Løkke taler om ghettoer, men det vigtigste bliver at normalisere forholdet til DF

Statsministeren står i en kaotisk parlamentarisk klemme, hvor modsatrettede hensyn gør livet besværligt. For regeringen som for hele blå blok.

Om lidt genoptages decemberslaget med Dansk Folkeparti om lavere skat og udlændingestramninger, som i de forgangne måneder har udstillet blå bloks manglende manøvredygtighed.

Lavere skat har fra dag 1 været en hjørnesten i den borgerlige regeringens projekt, og planen var at øge beskæftigelsen med op til 40.000 personer. Men statsministeren berørte kun emnet i fem korte sætninger i sin nytårstale. En ny skattereform har til formål, at »særligt de med de mindste lønninger, men også danskere med almindelige lønninger, kan få lidt mere luft i familiens budget«, lød det fra statsministeren.

Dermed placerede Løkke sig retorisk langt fra både regeringsgrundlaget samt Konservatives og Liberal Alliances partipolitiske skatteønsker. Dansk Folkeparti efterlader Løkke uden valg, så længe partiet rykker tre skridt længere væk fra regeringens mål, hver gang en minister varsler lavere skat for store milliardbeløb. Løkkes få sætninger om skat stadfæstede et forventet kursskifte i regeringen, hvor det er slut med at udlove historisk store skattelettelser til danskerne.

Linjen er påtvungen, nødvendig og udtryk for et målrettet arbejde, der skal binde modsatrettede ender sammen i blå blok, så det borgerlige projekt på ny kan fremstå dueligt. Her spiller også udlændingepolitikken en central rolle. Lige så få kræfter Løkke brugte på at tale om lavere skat, lige så mange kræfter brugte statsministeren på at varsle et opgør mod ghettodannelser i Danmark til stor glæde for DF. Drastiske metoder kan meget vel blive taget i brug.

»Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen ned. Rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder«, lød det fra Løkke.

En svær balancegang

Et regeringsudvalg bestående af udlændingeminister Inger Støjberg, justitsminister Søren Pape og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har i månedsvis arbejdet på et nyt udspil, som skal dæmme op for parallelsamfund i Danmark. Statsministeren har længe planlagt at bruge emnet til at sætte en ny dagsorden, som på en række strækninger kan samle blå blok og tilsvarende udstille ideologiske uenigheder i rød blok.

Men ikke alt er fryd og gammen af den grund. Efteråret viste, at også de borgerlige partier kan blive uenige om udlændingepolitikken, og langt ind i statsministerens eget parti skal der (op)findes nye kompromiser. Det er en svær balancegang. DF har allerede udfordret den mest frisindede del af Venstre med både burkaforbud og partiets krav om, at flygtninge ikke partout skal integreres, når de får asyl. Løkke forsøger at gå på to ben, og det kom til udtryk mellem linjerne i talen.

»Derfor vil jeg understrege: Mit budskab i aften handler ikke om hudfarve. Ikke om religion. Det handler om at vælge Danmark til«.

Foran statsministeren venter en bunden opgave, som først og fremmest går ud på at normalisere forholdet til DF.

Opgavens alvor kan næppe undervurderes og skal løses i 2018, hvis V-LA-K-regeringen skal nå at overbevise danskerne om, at der findes et manøvredygtigt alternativ til S-formand Mette Frederiksen, som i visse målinger har 30 procent af danskerne bag sit parti.