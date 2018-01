Politikere har fremlagt ghettoplan på ghettoplan på ghettoplan. Snart kommer der en til

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale mandag bebudede, at han vil »rive bygninger ned« for at »lukke huller i danmarkskortet«, er han langt fra den første politiker til at varsle et opgør med landets ghettoområder. Og det er heller ikke første gang, han selv gør det.

Siden begyndelsen af 1990’erne har skiftende regeringer lanceret forskellige strategier, der skulle løse problemer i de boligområder, hvor der bor flere arbejdsløse, flere kriminelle og flere indvandrere med ikke vestlig baggrund end i det øvrige Danmark. De senere år er de kommet oftere og oftere.

I 1993 stod den daværende socialdemokratiske indenrigsminister, Birthe Weiss, i spidsen for en redningsplan for de belastede boligområder. En plan, der rummede hele 30 forslag om alt fra ansættelse af beboerrådgivere, større fordeling af flygtninge, mere kriminalpræventivt arbejde og billigere husleje via nye realkreditlån.

Initiativerne under Nyrup-regeringen var ikke mindst reaktioner på den stigende bekymring blandt S-borgmestre på vestegnen i hovedstadsområdet.

Ny plan i 2004, 2010, 2013

Godt 10 år senere, nemlig i 2004, konkluderede en evalueringsrapport fra Statens Byggeforskningsinstitut, at de mange tiltag faktisk havde haft en gavnlig effekt. Det var lykkedes at reducere kriminaliteten og også at få ressourcestærke til at blive boende i lejlighederne i de belastede områder. Til gengæld lykkedes det ikke så godt at ændre på tilflytternes sammensætning, hvilket ifølge rapporten i høj grad skyldtes den store indvandring i perioden.

Omkring 2004 og 2005 var det så daværende socialminister Eva Kjer Hansens (V) tur til at forsøge at komme ghettoiseringen til livs. Blandt andet med en plan, der gik ud på, at kommunerne skulle kunne forhindre kontanthjælpsmodtagere i at flytte ind i boligområder, hvor over halvdelen i forvejen blev forsørget af det offentlige. Tilsvarende ville hun lade erhvervsliv leje sig ind i almene boligområder, og så skulle det være nemmere for kommunerne at rive boliger ned i ghettoområder.

»Nu giver vi i højere grad boligselskaber og kommuner mulighed for i fællesskab at rive ned i et ghettoområde, så der bliver mere attraktivt med mere lys og luft«, forklarede Eva Kjer Hansen i september 2005 til Information.

Fremme i 2010 var det statsminister Lars Løkke Rasmussen, der brugte prominent taletid på at fokusere på ghettoer. Da han åbnede Folketinget 4. oktober 2010 talte han således også om »huller i danmarkskortet«.

»Vi skal turde sige, at nogle boligblokke skal rives ned«, sagde statsministeren og lovede en ghettoplan inden for kort tid.

Tre kriterier

Forinden havde VK-regeringen identificeret 29 almene boligområder, der opfyldte to ud af tre politisk bestemte kriterier, og som derfor kunne kaldes ghettoer. De tre kriterier gik på, at der i samme område skulle være en høj andel af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, at der skulle være en høj andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, og at der skulle være en høj andel af beboere, der var dømt for kriminalitet.

Det tog dog længere end forventet, før en plan lå klar. Dels fordi der internt i regeringen var uenigheder mellem Venstre og de konservative, og dels fordi jurister i Justitsministeriet vurderede, at nogle af initiativerne gik for langt.