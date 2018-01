Ny Enhedslisten-borgmester afviser på forhånd at lave 'en Kabell' Ninna Hedeager Olsen er sikret andet job, når hun stopper som borgmester - men det bliver ikke med eftervederlag som biindtægt, siger hun.

Enhedslistens netop tiltrådte teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen, slår nu fast, at hun ikke kommer til at modtage eftervederlag, når hun på et tidspunkt stopper som borgmester.

»Jeg ved allerede nu, at jeg har et job at vende tilbage til, da jeg kun har orlov fra min stilling som lektor på Professionshøjskolen Metropol. Derfor har jeg også allerede nu gjort op med mig selv, at jeg ikke vil tage imod et eftervederlag«, oplyser hun i et skriftligt svar til Politiken.

Sagen om eftervederlag til afgåede borgmestre blev for et par uger siden aktualiseret, da Hedeager Olsens forgænger på posten, Morten Kabell, der ligeledes er fra Enhedslisten, sagde ja til eftervederlag fra Københavns kommune.

Det på trods af, at han går direkte over i et nyt job. Og det er på trods af, at Enhedslistens ledelse på Christiansborg tidligere har raset mod politikere fra andre partier, der har modtaget eftervederlag, selv om de er gået direkte over i andre job.

»Grådigt« og »pamperi«, har beskyldningen tidligere lydt fra partiet.

DF'er også aktuel med eftervederlag

Ninna Hedeager Olsen ønsker ikke at stille op til interview og heller ikke at udtale sig om sin holdning til Morten Kabells beslutning. I lyder det i den skriftlige kommentar:

»Men jeg mener i bund og grund ikke, at det skal være op til den enkelte borgmester at afgøre, om man vil have et eftervederlag udbetalt. Vi skylder både vælgerne og de folkevalgte at få nogle klare og entydige regler. Derfor arbejder Enhedslisten også på at ændre reglerne i Folketinget«.

Også Dansk Folkepartis ledelse har tidligere kritiseret, at afgående politikere har modtaget eftervederlag, når de går direkte over i andre job.

Ikke desto mindre afslører dr.dk torsdag, at også Dansk Folkepartis nu tidligere kultur- og fritidsborgmester i København, Carl Christian Ebbesen står til at få et eftervederlag på en halv million kroner. Vel at mærke på trods af, at han på mandag skal begynde som fuldtidsansat økonomisk sekretær i Dansk Folkeparti på Christiansborg.