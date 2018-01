SF og DF åbner for at suspendere beboerdemokrati i ghettoer

Venstre-borgmester Jørn Pedersen i Kolding er positiv. Han har selv haft to oplevelser, hvor beboere har modarbejdet politikernes tiltag. En gang med en ungdomsklub, som politikerne gerne ville flytte ud af en kælder, en gang med et butikscenter, som de gerne ville have rykket ned og fornyet.

»Vi skal have en værktøjskasse, der er så stor som muligt, for ikke to ghettoer er ens. Ikke engang i Kolding er de to ghettoområder på nogen måde ens. Derfor hilser jeg det velkomment, hvis sådan et forslag kunne blive drøftet, og der kunne blive mulighed for det«, siger han.

At forskelligheden er afgørende peger også borgmester John Brædder fra Guldborgsund på.

»Det kommer an på, hvad det er for kriterier, man kommer på ghettolisten for. Hvis det er kriminalitet og masser af ballade i et område, så synes jeg godt, det kunne give mening«, siger han om forslaget.

Han tilføjer dog, at det ikke ville give mening at suspendere beboerdemokratiet i hans kommune, hvor Lindholm er kommet på ghettolisten på grund af en højere arbejdsløshed.

»Jeg har udelukkende mødt velvilje fra beboere og boligselskaber derude i forhold til at åbne op for omverdenen og få løst de ting, der måtte være derude«, siger John Brædder.

S ser ikke et behov

Heller ikke i Vejle har borgmester Jens Ejner Christensen (V) oplevet, at beboere har modarbejdet politikere.

»Jeg har ikke været udsat for nogen situationer, hvor jeg har tænkt på, om man skulle suspendere noget beboerdemokrati for at køre en speciel dagsorden igennem. Det ville stritte meget imod alt, hvad jeg står for«, siger han.