Radikale: Træk flygtninge i ydelse, hvis de pjækker fra dansk Socialdemokratiet bakker op, mens Venstre kalder forslag fra radikale for »varm luft«.

Passer flygtninge og indvandrere ikke deres danskundervisning, skal kommunerne være mere konsekvente end i dag og trække dem i kontanthjælpen eller integrationsydelsen.

Sådan lyder et forslag fra den radikale leder, Morten Østergaard.

»Hvis ikke der er lovlige grunde til det fravær, så skal man selvfølgelig trækkes i ydelsen, hvis ikke man møder op«, siger han og henviser til opgørelser, der peger på et stigende fravær på sprogskolerne.

Ifølge Østergaard er der stor forskel på, om kommunerne benytter den mulighed, de rent faktisk har for at trække i kontantydelserne i den slags tilfælde, hvor der ikke er en gyldig fraværsgrund.

»Det er vigtigt for os at få sagt, at forudsætningen for at få kontanthjælp eller integrationsydelse er, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet eller passer sit integrationsprogram – herunder sin danskundervisning«, siger han og fortsætter:

»Vi kan se, at der er nogle kommuner, der er meget aktive med at møde folk med den forventning, og så kan vi se, at der er nogle, der stort set ikke er. Der synes vi, det er vigtigt, at man bliver mødt med de samme forventninger, uanset hvilken kommune man er i«, siger Morten Østergaard.

En mere konsekvent udnyttelse af muligheden kan ske på flere måder:

»Enten pr lov eller efter aftale med kommunerne; det diskuterer vi gerne med regeringen. Men et tiltag, der sikrer, at det altid sker«, siger Østergaard.

Socialdemokratiet vil meget gerne støtte

I Socialdemokratiet roser udlændingeordfører Mattias Tesfaye de radikale for at tage fat på en »konkret problemstilling«.

»Det vil vi meget gerne støtte«, siger han og peger på, at flygtninge skal have samme rettigheder og pligter som alle andre i Danmark.

»En af dem er, at hvis man skal lære dansk, så møder man op. Ligesom at hvis man udebliver fra en samtale i a-kassen, så bliver man også trukket«, siger han.

Han tilføjer dog, at det kræver et ordentligt system, der også kortlægger årsagen til fraværet, så lovligt fravær ikke bliver straffet.

De radikale har jo modarbejdet stort set alle af vores forslag Marcus Knuth, udlændingeordfører (V)

For en måned siden skrev Jyllands-Posten på baggrund af en opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at det i første halvår af 2017 var mere end hver tredje elev, der på en gennemsnitlig dag udeblev fra danskundervisning. Den opgørelse skelnede dog ikke mellem ulovligt og lovligt fravær som sygdom og møder på kommunen.

Venstre: Varm luft

I Dansk Folkeparti understreger udlændingeordfører Martin Henriksen, at partiet slet ikke mener, at flygtninge bør undervises i dansk, men i stedet skal forberedes til at vende retur til deres hjemland. Men når det nu ikke er tilfældet, bakker han op om forslaget, som han dog mener er i »småtingsafdelingen«.

Helt så meget ros er der ikke at hente hos Venstre, hvor udlændingeordfører Marcus Knuth kalder forslaget for »varm luft«:

»De radikale har jo modarbejdet stort set alle af vores forslag. Vi er kommet med en lang række tiltag - også for at få flere til at lære dansk - såsom integrationsydelsen, og de har været imod det hele«,.

De radikale har i deres modstand mod den i forvejen lave integrationsydelse argumenteret for, at det går ud over børnene. Adspurgt om partiets forslag ikke også risikerer at gå ud over børn til de forældre, der uden gyldig grund måtte udeblive fra danskundervisningen, svarer Morten Østergaard, at »hvis de går til dansk, så mister de jo ikke ydelsen«.

Men det er børnene jo ikke herre over, om de gør?

»Nej, men forældrenes løsning på det problem er jo at deltage i de aktiviteter, som er en forudsætning for, at de får en kontant ydelse«, svarer Østergaard.

Samtidig med forslaget om økonomiske sanktioner forslår Østergaard til gengæld, at midlertidige flygtninge ikke skal sendes hjem, så længe de arbejder og dermed er selvforsørgende.