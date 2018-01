Kristian Jensen svarer uden om på spørgsmål om rækkefølge af forhandlinger DF vil have en udlændingeaftale på plads, før støttepartiet går med til en skattereform med regeringen.

Først en aftale om udlændinge. Derefter en aftale om skat.

Det siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, lørdag i Jyllands-Posten i forhold til forhandlingerne om skat og udlændinge.

De forhandlinger genoptages i januar efter at være udskudt oven på et tumultarisk forløb i blå blok i december.

Finansminister Kristian Jensen (V) svarer udenom på spørgsmålet om DF-formandens udmelding om rækkefølgen for forhandlingerne ved De Radikales nytårsstævne i Nyborg.

Her er også Thulesen Dahl gæst i den politiske debat med De Radikales leder, Morten Østergaard.

»Jeg har et ønske om, at vi kan finde en løsning på de to ting«, siger Kristian Jensen, der kalder det ganske logisk, at DF har et ønske om en rækkefølge.

I forhold til en skatteaftale tilføjer Kristian Jensen, at parterne har forhandlet ret detaljeret. Og at man ved, »hvilke skruer vi skal stille på«.

Enig med DF

Venstres næstformand svarer til gengæld mere præcist på vigtigheden af en udlændingeaftale.

»Jeg er meget enig med DF i, at vi har behov for ændringer i dansk udlændingepolitik«, siger Kristian Jensen.

Indtil december blev forhandlinger om skat, udlændinge og en finanslov ført på samme tid. Det fik DF brudt op, så finansloven kom på plads inden jul, mens de øvrige forhandlinger blev udskudt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) måtte træde til i forhandlingsforløbet, da blå blok havde mere end svært ved at finde hinanden.

Især DF og regeringspartiet Liberal Alliance har haft svært ved at finde hinanden. For LA er skattelettelser en mærkesag. Yderligere udlændingestramninger er hovedprioritet for DF.

Regeringens støtteparti kræver desuden en garanti for velfærden for overhovedet at gå med til en skattereform.

LA's politiske ordfører, Christina Egelund, siger til Jyllands-Posten, at partiet er indstillet på at finde løsninger.

»Liberal Alliance er indstillet på at finde gode løsninger på begge områder. Både når det kommer til skatteområdet og til udlændingeområdet, hvor vi er helt indstillet på at finde en god løsning«, siger hun til Jyllands-Posten.

