Sagen forfra: Striden om ghettogymnasier genopstår i dag Det er halvandet år siden, at et gymnasium i Aarhus fik Christiansborg til at bebude et opgør med såkaldte ghettogymnasier. I dag skal undervisningsministeren svare på, hvorfor der ikke rigtig er sket noget siden da.

Gymnasiet i Aarhus

Inden de nye elever begyndte på Langkaer Gymnasium i udkanten af Aarhus i sommeren 2016, havde skolens ledelse studeret deres navne for at finde ud af, hvem der skulle gå i klasse med hvem. Som noget nyt ville gymnasiet samle de etnisk danske elever i nogle få klasser, mens de resterende klasser udelukkende bestod af indvandrere og efterkommere.

»Vi har set på navnelister, og så har vi simpelthen taget de navne, der lyder danske, og placeret dem i de her tre klasser«, forklarede rektor Yago Bundgaard til DR.

»Det er total apartheid, det her«, mente en af hans elever til gengæld.

Opdelingen efter etnicitet var et forsøg på at holde på de etnisk danske elever, forklarede rektoren. Over en årrække var andelen af dem raslet ned, og ved skolestart i 2016 havde 80 procent af den nye årgang anden etnisk oprindelse end dansk. Derfor efterlyste Yago Bundgaard redskaber til at sikre, at elever fordeles mere ligeligt gymnasierne imellem – og dermed havde han startet en politisk strid, der halvandet år senere fortsat skaber intern splid i både partier og regeringen.

Trane skælder ud, Støjberg støtter

I sensommeren 2016 hed undervisningsministeren Ellen Trane Nørby (V), og hun var ikke sen til at skælde ud på Langkaer Gymnasium. Det var på »ingen måde i orden«, sagde hun, »hvis klassedannelsen alene sker ud fra usaglige hensyn som eksempelvis ’elevernes hårfarve’«.

Hun bad om en redegørelse fra Langkaer Gymnasium, men erkendte samtidig problemet og bebudede, at politikerne inden næste skoleår skulle have forhandlet en ny fordelingsmodel på plads, der skulle gøre op med »ghettogymnasier«. Lige så hurtig var også partifælle og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, der satte sig til tasterne på Facebook, hvor hun bakkede op om Langkaer-rektoren.

»Jeg forstår godt den gymnasierektor, der sammensætter sine gymnasieklasser, så etnisk danske elever ikke kommer i mindretal«, skrev hun.

Da redegørelsen kort efter kom, viste den da også, at praksis på gymnasiet i Aarhus blev blåstemplet af ministeriet, fordi der også lå »velovervejede pædagogiske begrundelser« bag, vurderede Ellen Trane Nørby.

Ny minister, ny uenighed

I december 2016 skulle der være samråd i sagen. I mellemtiden var regeringen blevet udvidet, så undervisningsministeren nu hed Merete Riisager (LA). Og hun ville ikke – som sin forgænger – lave nye regler inden næste skoleår.

»Nu er der en trekløverregering, og det, vi fremlægger, skal være noget, som hele regeringen kan stå på mål for«, sagde hun og slog fast, at regeringen ikke kommer til »at kigge på unges hudfarve og så fordele dem på gymnasier«.

Ved siden af sad Inger Støjberg, der også var indkaldt til samrådet, og som for sit ressortområde svarede, at »det selvfølgelig er bedst for integrationen, hvis klasserne er blandede«.

Uenigheden mellem de to blev igen udstillet, da en Pisa-undersøgelse i foråret blev offentliggjort og viste, at der er stor forskel på, hvad elever med indvandrerbaggrund og etnisk danske elever får ud af folkeskolen. Støjbergs svar var, at Folketinget må gennemtvinge kvoter, hvis kommunerne ikke selv får fordelt de tosprogeder elever ligeligt i skolerne. Men det kommer ikke på tale, fastslog Riisager.