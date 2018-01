Løkke indkalder til pressemøde for at lægge sine forårsplaner frem

Med kort varsel har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indkaldt til et pressemøde, hvor han oplyser, at regeringen dropper planen om ambitiøse skattelettelser.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen giver det ikke længere mening at koble forhandlinger om en skattereform sammen med forhandlinger om de udlændingestramninger, som Dansk Folkeparti har krævet til gengæld.

»Regeringen vil selvfølgelig meget gerne drøfte udlændingepolitik med Dansk Folkeparti. Men det skal være på udlændingepolitikkens egne præmisser, så vi laver den udlændingepolitik, Danmark har brug for, og den udlændingepolitik vi kan stå inde for, og ikke laver udlændingepolitik for at indfri en ambition på et helt andet område om, at skatterne skal sættes ned«, siger han.

I stedet vil Lars Løkke Rasmussen »fokusere kræfterne på det, vi er enige om«. I modsat fald frygter statsministeren, at man igen vil ende i et langstrakt tovtrækkeri, der ikke nødvendigvis ender med et resultat.