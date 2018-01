Samuelsen efter nedskydning af store skattelettelser: Det går da den rigtige vej LA-lederen lader sig ikke gå på af, at regeringen nu foreløbig har kastet håndklædet i ringen i forsøget på at få markante skattelettelser. For ambitionen er stadig den samme, fastholder han.

Det var en tilsyneladende godt tilfreds LA-leder, Anders Samuelsen, der tirsdag eftermiddag kom ud fra partiets gruppemøde.

Det på trods af at han kort forinden havde kunnet følge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et hasteindkaldt pressemøde tirsdag middag erkende, at regeringens - og i høj grad også Samuelsens - plan om ambitiøse skattelettelser nu udskydes på ubestemt tidspunkt.

Udskydelsen sker i erkendelse af, at Dansk Folkeparti ikke vil fravige kravet om, at et decideret paradigmeskifte i udlændingepolitikken skal indfries samtidig, hvis DF skal bakke op om regeringens hede skattedrømme.

»Først og fremmest glæder jeg mig over, at vi allerede nu kan konstatere, at nu får vi de første skattelettelser. Det må man sige, at det er ret tidligt på året, at vi får det«, lød den første kommentar, da Samuelsen mødte pressen.

Han henviste dermed til, at Løkke på det omtalte pressemøde kort forinden havde bebudet, at regeringen vil tage imod Dansk Folkepartis forslag om, at regeringen og støttepartiet i stedet for ambitiøse skattelettelser indfrier en gammel aftale om en noget mindre ambitiøs aftale. Nemlig at man bruger pengene fra dengang i 2015, da partierne indførte integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, på at indføre et jobfradrag og på at løse det såkaldte samspilsproblem på pensionsområdet.

Samme ambitionsniveau

Med andre ord langt fra de planer, som Anders Samuelsen så sent som lige før jul forklarede, at regeringen ville gå efter først i det nye år. Det lod dog ikke til at påvirke Samuelsens humør.

»Vi har stadigvæk samme ambitionsniveau i Liberal Alliance. Vi ønsker at lette skatten for ganske almindelige mennesker, der går på arbejde«, fastslog Samuelsen og tilføjede:

»Men vi kan konstatere, at på nuværende tidspunkt er der ikke flertal i Folketinget, der ønsker at lette skatten på ganske almindelige hårdtarbejdende danskere. Det forstår vi selvfølgelig ikke (...) Vi har stadig væk skattelettelser på bordet. Den dag der er nogen, der er klar til at lette skatten på helt almindelige danskere, så er vi klar«.

Planen er nu ifølge Anders Samuelsen at tage »skattelettelser i den rækkefølge, vi kan få dem«.

Vil du ikke anerkende, som statsministeren lige har sagt, nemlig at I slækker på ambitionen for skattelettelser?

»Nej, altså statsministeren har sagt, at regeringens politik er uforandret. Vi ønsker stadigvæk at lette skatten på arbejde. Vi kan bare ikke gøre det nu, fordi der har været den her kobling«, svarede Samuelsen med henvisning til DF's krav om at koble udlændingepolitik sammen med regeringens ønske om ambitiøse skattelettelser.

Elefantspisning

LA-lederen fortsatte:

»Der er nogle, der siger, at elefanter skal spises i små bider; man kan ikke tage det hele på en gang. Vi havde håbet, at vi kunne få lov at sluge en stor meget ambitiøs skattelefant på én gang. Det kan vi ikke, nu tager vi den så i bider«.

Men er det godt nok for dig at sidde i regering, hvis bare regeringen har et ambitiøst mål, hvis alt tyder på, at det ikke kommer til at ske?

»Hvis ingenting skete, var det selvfølgelig ikke interessant at sidde i regering. Men der sker jo hele tiden noget…«.

Jo, men det er et ret markant område det her og ret afgørende for jer?

»Jo, og de første skattelettelser kommer nu. Og i det udspil, som kom fra regeringen, er virkeligheden den, at de første skattelettelser først ville komme de første tre år. De ting de kommer nu. Så er der de ting, som ville komme efterfølgende, dem er vi ikke i stand til at skaffe et flertal for på nuværende tidspunkt«.

Da I droppede jeres ultimative krav i sin tid og som betaling gik ind i regering, der koketterede du med, at det var det mest liberale regeringsgrundlag måske nogensinde. Nu ser det ud til, at ikke engang den rene Venstreregerings regeringsgrundlag på det her område kan blive indfriet. Hvad tænker du om det?

»Jeg tænker, at vi har fået sænket registreringsafgiften tre gange. Vi har fået fjernet særskatterne på pensionisterne. Vi har fået fjernet skatter på mobiltelefoner, internet og vi har fået sænket prisen på Storebælt. Vi har fået store skattelettelse i forbindelse med finanslov, også i forhold til erhvervslivet. Det går da den rigtige vej. Det er da ikke sådan, at jeg er med i en regering, hvor vi stemmer for skattestigninger«.